Η Βρετανία έθεσε σε τροχιά τον νέο στρατιωτικό δορυφόρο Titania για επιτήρηση της Γης

Έναν νέο στρατιωτικό δορυφόρο παρατήρησης, ο οποίος έχει μέγεθος περίπου ενός πλυντηρίου, έθεσε σε τροχιά η Βρετανία. Το διαστημικό αυτό σύστημα ενισχύει τις δυνατότητές της χώρας για επιτήρηση της Γης και εντοπισμό πιθανών απειλών, αποτελώντας ένα επιπλέον «ζευγάρι ματιών» για τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο νέος δορυφόρος Titania σε τροχιά

Ο δορυφόρος, που ονομάστηκε Titania, εκτοξεύτηκε τον περασμένο μήνα με πύραυλο της SpaceX. Η εκτόξευση αυτή σηματοδοτεί το δεύτερο βήμα στην ανάπτυξη της βρετανικής διαστημικής διοίκησης (UK Space Command). Πριν από δύο χρόνια είχε προηγηθεί ο δορυφόρος Tyche, ενώ στο ίδιο πρόγραμμα αναμένεται να προστεθούν και οι δορυφόροι Juno και Oberon.

Παρά το σχετικά μικρό του μέγεθος, αντίστοιχο με εκείνο ενός πλυντηρίου ρούχων, το διαστημικό σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της Γης και τη συλλογή πληροφοριών για δραστηριότητες στην επιφάνειά της, ενισχύοντας τις δυνατότητες στρατιωτικής επιτήρησης της Βρετανίας.

Υψηλή ταχύτητα και συχνή παρατήρηση

Ο Titania κινείται με εντυπωσιακή ταχύτητα, περίπου 27.000 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτή η ταχύτητα του επιτρέπει να ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από τον πλανήτη σε περίπου 90 λεπτά.

Συνολικά, ο δορυφόρος πραγματοποιεί περίπου 16 περιφορές ημερησίως. Αυτό δίνει στις βρετανικές αρχές τη δυνατότητα συχνής παρατήρησης της Γης, παρέχοντας συνεχή ροή δεδομένων και πληροφοριών.

Η σημασία της διαστημικής επιτήρησης για την εθνική ασφάλεια

Ο επικεφαλής της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Air Chief Marshal Sir Harv Smyth, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της διαστημικής παρατήρησης. Τόνισε ότι είναι κρίσιμη τόσο για την εθνική ασφάλεια της χώρας όσο και για τη στρατιωτική υπεροχή της.

Ο Smyth έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι το διάστημα έχει αναδειχθεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων, είτε αυτό είναι επιθυμητό είτε όχι. Όπως έχει δηλώσει, μέρος της αποστολής του είναι να περιορίζει, να αποδυναμώνει και να εμποδίζει εχθρικές δραστηριότητες ακόμη και πέρα από τα όρια της Γης.

Το πρόγραμμα Inaros και η προστασία των υποδομών

Παράλληλα με τον Titania, η παρακολούθηση των δορυφόρων θα γίνεται μέσω προηγμένων συστημάτων σε διάφορα σημεία του πλανήτη, μεταξύ των οποίων οι αισθητήρες Inaros. Το πρόγραμμα Inaros αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης του διαστήματος από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Γη. Μέσω των αισθητήρων του, η Βρετανία θα μπορεί να ελέγχει την κατάσταση των δορυφόρων της και να εντοπίζει πιθανές απειλές ή εχθρικές ενέργειες. Στόχος είναι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Wes Streeting τόνισε ότι η σύγχρονη καθημερινότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαστημικές υποδομές. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, από τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές έως την πλοήγηση και τις τηλεπικοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, η προστασία τους θεωρείται πλέον βασική προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας.

Βρετανική επένδυση και κατασκευή

Ο υπουργός Άμυνας επισήμανε επίσης ότι τόσο ο Titania όσο και το Inaros έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στη Βρετανία. Η συνολική επένδυση της χώρας στις διαστημικές δυνατότητες ξεπερνά τις 3 δισεκατομμύρια λίρες.

Οι δαπάνες αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Βρετανίας για την ενίσχυση των διαστημικών της δυνατοτήτων και την εξασφάλιση της εθνικής της ασφάλειας στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα του διαστήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta