Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, για εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου

Μια απροσδόκητη πρόταση στον επικεφαλής του UFC, της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών, Ντάνα Γουάιτ, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι του προσφέρθηκε η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ κάλεσε τον Γουάιτ να αποδεχθεί την πρόταση, ζητώντας του μάλιστα να φέρει μαζί του και γνωστά ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών ως συνεργάτες.

Η πρόταση και οι χαρακτηρισμοί

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ντάνα Γουάιτ «σκληρό μαχητή και πολεμιστή». Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε δημοσίως από τον επικεφαλής του UFC να αποδεχθεί τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, απευθύνοντας την έκκληση: «Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντάνα Γουάιτ θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου διαφορετικός από οποιονδήποτε έχει αναλάβει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση. Επέμεινε στην επιλογή του, παρουσιάζοντας τον Γουάιτ ως μια προσωπικότητα που θα άλλαζε πλήρως την εικόνα της εκπροσώπησης του Λευκού Οίκου.

Οι αθλητές που προτάθηκαν για συνεργάτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίστηκε στην πρόταση προς τον Ντάνα Γουάιτ, αλλά ζήτησε να τον συνοδεύσουν στον Λευκό Οίκο ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών. Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να έχει μαζί του ως συνεργάτες γνωστά ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών, ακόμη και αθλητές που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Ισλάμ Μαχάτσεφ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ και Αμάντα Νούνιες, καθώς και στην Κέιλα Χάρις. Οι Ισλάμ Μαχάτσεφ και Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ περιγράφονται ως συντηρητικοί, σουνίτες ισλαμιστές.

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή

Το σκεπτικό που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν χαρακτηριστικό της πολιτικής του ρητορικής. «Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Αυτή η δήλωση υπογράμμισε τον επιθετικό τόνο της πρότασης.

Ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του για τον Ντάνα Γουάιτ, δηλώνοντας: «Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον». Η επιμονή του στην επιλογή του Γουάιτ και η ανάγκη για τους συγκεκριμένους αθλητές, όπως την εξέφρασε, συνδέεται άμεσα με την πολιτική του ατζέντα.

Το ανεπίσημο της πρότασης

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ντάνα Γουάιτ, αν και δημοσιοποιήθηκε μέσω του Truth Social, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει γίνει αποδεκτή. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση και όχι για μια δημόσια παρέμβαση με χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Η ανάρτηση του Τραμπ συνοδεύτηκε από εικόνα του Γουάιτ στο βήμα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, στοιχείο που ενισχύει την πιθανότητα η πρόταση να είχε χιουμοριστική διάσταση. Ο Ντάνα Γουάιτ διατηρεί εδώ και χρόνια στενή σχέση με τον Τραμπ και έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ωστόσο η δημόσια πρόσκληση δεν συνιστά προς το παρόν επιβεβαιωμένο διορισμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki