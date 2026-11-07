Η Γενική Εισαγγελία της Παραγουάης διέταξε τη φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

Η Γενική Εισαγγελία της Παραγουάης διέταξε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 την προφυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Σαντιάγο Πένια. Η σύλληψη του πρώην προέδρου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας που ακολούθησε την κατάρρευση της Ueno Bank, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που διαχειριζόταν δημόσια κονδύλια ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 47χρονος Πένια αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η παραβίαση της δημόσιας εμπιστοσύνης, η άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και η κατάχρηση δημόσιου αξιώματος για προσωπικό όφελος.

Η σύλληψη του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια

Ο Σαντιάγο Πένια συνελήφθη στην ιδιωτική του κατοικία το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά την καθαίρεσή του από τη Γερουσία της Παραγουάης. Η καθαίρεση είχε λάβει χώρα την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, όταν κρίθηκε ένοχος για «κακή εκτέλεση» των καθηκόντων του. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε αμέσως μετά την απόφαση της Γερουσίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας εναντίον του.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον πρώην πρόεδρο από τη Γενική Εισαγγελία είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν τη διαχείριση δημόσιων πόρων και την άσκηση των προεδρικών του αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για παραβίαση της δημόσιας εμπιστοσύνης, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος για προσωπικό όφελος. Ο 47χρονος Πένια βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών λόγω της στενής του σύνδεσης με την Ueno Bank, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο της υπόθεσης.

Η ραγδαία ανάπτυξη και η κατάρρευση της Ueno Bank

Η Ueno Bank, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, είχε μια εντυπωσιακή και ραγδαία ανάπτυξη. Ξεκίνησε ως μια εξειδικευμένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και εξελίχθηκε σε μια πλήρη τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η Ueno Bank διαχειριζόταν δημόσια κονδύλια που ανέρχονταν στο σημαντικό ποσό των 850 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος και την επιρροή της στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Παραγουάης.

Η σύνδεση του Σαντιάγο Πένια με την τράπεζα ήταν άμεση και ουσιαστική. Ο πρώην πρόεδρος διατηρούσε μετοχές σε έναν όμιλο συμμετοχών που είχε τον έλεγχο της Ueno Bank, μια σχέση που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διήρκεσε έως το 2025. Αυτή η σύνδεση αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την έναρξη της έρευνας και την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του.

Η κρίση φερεγγυότητας και οι επιπτώσεις της

Η Ueno Bank αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση φερεγγυότητας, η οποία οδήγησε στην άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα τέθηκε υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης και στη συνέχεια αποφασίστηκε η εκκαθάρισή της. Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την «προστασία των καταθετών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος» της χώρας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε μια σοβαρή κρίση σε εθνικό επίπεδο, καθώς σχεδόν 3 εκατομμύρια πελάτες της Ueno Bank βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αδυναμία άμεσης πρόσβασης στους λογαριασμούς τους. Η απώλεια πρόσβασης στα χρήματά τους προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία και αβεβαιότητα, αναδεικνύοντας το μέγεθος των επιπτώσεων της κατάρρευσης της τράπεζας στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και στην οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Ευρύτερες διώξεις και άλλες συλλήψεις

Η έρευνα για την υπόθεση της Ueno Bank δεν περιορίζεται μόνο στον πρώην πρόεδρο Πένια. Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης τη σύλληψη του Κάρλος Καρβάλιο, ο οποίος κατείχε τη θέση του επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης. Ο Καρβάλιο παραιτήθηκε από τη θέση του την περασμένη Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026, εν μέσω της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει για την εξυγίανση της Ueno Bank, γεγονός που τον συνδέει άμεσα με την υπόθεση.

Συνολικά, η Γενική Εισαγγελία της Παραγουάης έχει απαγγείλει κατηγορίες σε 27 άτομα στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας για την κατάρρευση της Ueno Bank και τις σχετικές παραβάσεις. Ο μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων υπογραμμίζει την έκταση της υπόθεσης και την πολυπλοκότητα των εμπλεκόμενων προσώπων και συμφερόνων. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από: Topontiki