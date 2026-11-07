Οργή στις ΗΠΑ για τον νέο προσωπάρχη του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετήσει τον Στίβεν Μίλερ στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του νέου επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου, χαρακτηρίζοντάς τον «ξενοφοβικό» και «κήρυκα του μίσους». Ο Μίλερ, ο οποίος θεωρείται ο βασικός αρχιτέκτονας της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, αναλαμβάνει την κορυφαία διοικητική θέση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία για τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση και το πολιτικό κλίμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αλλαγή στη θέση του προσωπάρχη την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Truth Social. Με αυτή την κίνηση, επέλεξε έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους ανθρώπους της κυβέρνησής του για την κορυφαία διοικητική θέση στον Λευκό Οίκο. Ο Στίβεν Μίλερ διαδέχεται την Σούζι Γουάιλς.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Σε αυτές τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, στερώντας από τους Ρεπουμπλικανούς την κοινοβουλευτική κυριαρχία που διευκόλυνε μέχρι τότε την εφαρμογή της κυβερνητικής ατζέντας. Η επιλογή του Μίλερ θεωρείται από την ηγεσία των Δημοκρατικών ως ένδειξη ότι ο Τραμπ δεν σκοπεύει να αναθεωρήσει την πολιτική του, παρά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Στίβεν Μίλερ και η μεταναστευτική πολιτική

Ο Στίβεν Μίλερ είναι ευρέως γνωστός ως ο βασικός αρχιτέκτονας της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτησή του στην κορυφαία διοικητική θέση του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί θεωρούν ότι αυτή η κίνηση υποδηλώνει την πρόθεση του Τραμπ να συνεχίσει την ίδια πολιτική γραμμή.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η προαγωγή του Μίλερ σε αυτή την κρίσιμη θέση, σε μια τόσο δύσκολη πολιτική συγκυρία, αποτελεί ένα μήνυμα αδιαλλαξίας από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου. Η ηγεσία των Δημοκρατικών έχει εκφράσει την οργή της, καθώς εκτιμά ότι ο Τραμπ δεν έχει αντλήσει κανένα δίδαγμα από την πρόσφατη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Σφοδρές αντιδράσεις από Δημοκρατικούς γερουσιαστές

Η επιλογή του Στίβεν Μίλερ προκάλεσε άμεσες και οργισμένες αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στη Γερουσία. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Ιλινόι, Ντικ Ντέρμπιν, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «το γεγονός ότι ο Τραμπ προάγει αυτόν τον κήρυκα του μίσους δείχνει ότι δεν έχει μάθει τίποτα». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την απογοήτευση των Δημοκρατικών για την επιμονή του Τραμπ σε αμφιλεγόμενες επιλογές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τσακ Σούμερ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία της πλειοψηφίας στη Γερουσία. Ο Σούμερ υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έμαθε τίποτα από την ιστορική ήττα του», προσθέτοντας με έμφαση ότι «δεν θα μπορούσε να είχε κάνει χειρότερη επιλογή» από την προαγωγή του Μίλερ. Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την έντονη δυσαρέσκεια για την πολιτική κατεύθυνση που σηματοδοτεί ο νέος προσωπάρχης.

Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ, Κρις Βαν Χόλεν, περιέγραψε την απόφαση του Τραμπ ως «ένα ακόμη χτύπημα κατάμουτρα στον αμερικανικό λαό». Πρόσθεσε επίσης ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «ένδειξη της περιφρόνησης του Τραμπ προς τους ψηφοφόρους», τονίζοντας την αντίθεση της Δημοκρατικής πλευράς στις επιλογές του Αμερικανού Προέδρου.

Η σκληρή κριτική από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Καλιφόρνια

Ακόμη σκληρότερη ήταν η αντίδραση του Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και επικρατέστερου υποψηφίου για την Προεδρία του Σώματος. Ο Τζέφρις χαρακτήρισε τον Στίβεν Μίλερ «επικίνδυνο ξενοφοβικό και απερίσκεπτο εξτρεμιστή που έχει αμερικανικό αίμα στα χέρια του», ζητώντας παράλληλα την άμεση απομάκρυνσή του. Εφόσον αναλάβει την Προεδρία της Βουλής, ο Τζέφρις θα γίνει ο πρώτος μαύρος πολιτικός που θα καταλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις δηλώσεις του.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και ο απερχόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου «έναν από τους πιο αισχρούς τραμπούκους που σύρθηκαν ποτέ μέσα στο Οβάλ Γραφείο». Υποστήριξε επίσης ότι η προαγωγή του Μίλερ αποτελεί «προσβολή για κάθε Αμερικανό που ψήφισε», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια της πολιτείας της Καλιφόρνιας για την επιλογή αυτή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis