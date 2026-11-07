Μακελειό στην Κρακοβία: Έξι νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε πλατεία

Ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σήμερα το απόγευμα εναντίον περαστικών στο τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας, στην Πολωνία, προκαλώντας τον θάνατο σε έξι ανθρώπους και τον τραυματισμό τουλάχιστον δεκαπέντε άλλων. Η επίθεση σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, η οποία ήταν γεμάτη κόσμο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η εξέλιξη της επίθεσης και οι πρώτες αναφορές

Οι αρχές άρχισαν να δέχονται αναφορές για το περιστατικό γύρω στις 15:00 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άτομο οδηγούσε το όχημά του στην κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητο εναντίον των παρευρισκομένων. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης πυροβολούσε χωρίς διακρίσεις.

Η πλατεία, γνωστή για την τουριστική της κίνηση, ήταν κατάμεστη από κόσμο, όπως συνήθως συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλος αριθμός θυμάτων από τους πυροβολισμούς. Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο μετά τις αναφορές των πολιτών.

Θύματα και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί

Από την επίθεση, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον δεκαπέντε άλλοι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και δύο αστυνομικοί. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης του δράστη, όταν οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους και ο άνδρας ανταπέδωσε τα πυρά.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν έχει διευκρινιστεί περαιτέρω, ωστόσο ο μεγάλος αριθμός τους υποδηλώνει την έκταση της επίθεσης. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες και στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ο δράστης και η σύλληψή του

Ο ένοπλος άνδρας φέρεται να φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οδηγούσε το όχημά του στην πλατεία και πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον των περαστικών. Η αστυνομία τον εντόπισε και προχώρησε σε επιχείρηση σύλληψης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, με τον άνδρα να ανταποδίδει τα πυρά των αστυνομικών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η εικόνα στην πλατεία και η κινητοποίηση των αρχών

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στην Κρακοβία περιέγραψε την εικόνα στην πλατεία, αναφέροντας ότι είδε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος. Παράλληλα, υπήρχε μεγάλος αριθμός οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ένοπλοι αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα ελικόπτερο διάσωσης να προσγειώνεται στην πλατεία, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο σε καταστήματα και καφετέριες, ενώ η Βασιλική της Αγίας Μαρίας έκλεισε τις πύλες της.

Οι αντιδράσεις και η έρευνα των αρχών

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, καταδίκασε το «τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς». Ο κ. Τουσκ δήλωσε ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό από τον Υπουργό Εσωτερικών. Σε ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι αρχές διερευνούν το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες αυτού που ο ίδιος χαρακτήρισε ως επίθεση («zamach»).

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το μακελειό στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Η διερεύνηση καλύπτει όλα τα στοιχεία που μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση και να προσδιορίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis