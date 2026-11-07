Μακελειό στην Κρακοβία: Ένοπλος πυροβολούσε αδιακρίτως από το αυτοκίνητό του

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν σήμερα στο τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας, στην Πολωνία, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών. Η επίθεση σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, η οποία ήταν γεμάτη κόσμο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του. Η αστυνομία άρχισε να δέχεται αναφορές για το περιστατικό γύρω στις 15:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Η επίθεση και η αντίδραση των αρχών

Ο ένοπλος, ο οποίος φέρεται να φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία, οδηγούσε το όχημά του στην πλατεία και πυροβολούσε τους περαστικούς. Η αστυνομία επενέβη άμεσα στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους, με τον δράστη να ανταποδίδει τα πυρά. Ο άνδρας πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ δύο αστυνομικοί συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.

Εικόνες από το σημείο και μαρτυρίες

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρέθηκε στην Κρακοβία, περιέγραψε την εικόνα ανθρώπων να κείτονται στο έδαφος. Στο σημείο κατέφθασαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει την περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα ελικόπτερο διάσωσης να προσγειώνεται στην πλατεία, υπογραμμίζοντας την έκταση της επιχείρησης διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, καταδίκασε το «τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς». Δήλωσε ότι ενημερώνεται συνεχώς από τον υπουργό Εσωτερικών και ότι οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες αυτού που χαρακτήρισε «επίθεση» (zamach).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. Τόνισε ότι αναμένει λεπτομερή επεξήγηση των δραματικών γεγονότων και υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Και οι δύο αξιωματούχοι έκαναν τις δηλώσεις τους μέσω αναρτήσεων στο X.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr