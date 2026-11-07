Επεισόδια σε εργοτάξιο της Microsoft στο Άμστερνταμ με 200 συλλήψεις

Διαδηλωτές εισέβαλαν σε εργοτάξιο νέου κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ, στην περιοχή Σλότερντικ, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα για διήμερη διαμαρτυρία που διοργανώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού κινήματος «Stop Dirty Data Centres», το οποίο στρέφεται κατά των εταιρειών τεχνολογίας και της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων. Η ολλανδική αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες συλλήψεις, με τον αριθμό των προσαχθέντων να κυμαίνεται μεταξύ 150 και 200 ατόμων.

Εισβολή στο εργοτάξιο και συλλήψεις

Η δράση των διαδηλωτών εστιάστηκε στο εργοτάξιο της Microsoft, όπου αναπτύσσεται ένα νέο κέντρο δεδομένων. Οι ακτιβιστές εισήλθαν στον ιδιωτικό χώρο της εγκατάστασης, με την ολλανδική αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα. Συνολικά, συνελήφθησαν 150 έως 200 άτομα, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση ιδιωτικού χώρου κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διήμερης κινητοποίησης που έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Η περιοχή Σλότερντικ του Άμστερνταμ, όπου βρίσκεται το εργοτάξιο, έγινε το επίκεντρο των διαμαρτυριών, αναδεικνύοντας τις ανησυχίες των ακτιβιστών σχετικά με τις επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας των αρχών να αποκαταστήσουν την τάξη και να διασφαλίσουν την τήρηση της νομοθεσίας περί ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Η αντίδραση της Microsoft

Από την πλευρά της, η Microsoft δήλωσε ότι είχε γνώση της κινητοποίησης των διαδηλωτών. Εκπρόσωπος της εταιρείας προέβη σε ανακοίνωση, τονίζοντας την κατανόηση της εταιρείας για τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να προκαλεί το έργο της. Η Microsoft υπογράμμισε τον σεβασμό της στο δικαίωμα των ανθρώπων να εκφράζουν τις απόψεις τους ειρηνικά.

Ωστόσο, η ίδια ανακοίνωση ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δεν θα ανεχθεί ενέργειες που είναι παράνομες ή που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων. Η θέση αυτή υποδηλώνει μια προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης και της διασφάλισης της νομιμότητας και της ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της.

Πανευρωπαϊκό κάλεσμα για δράση

Το κίνημα «Stop Dirty Data Centres» έχει λάβει πανευρωπαϊκές διαστάσεις, με δεκάδες ομάδες να έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Οι κινητοποιήσεις αυτές εκτείνονται σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, δείχνοντας το εύρος της ανησυχίας για το ζήτημα των κέντρων δεδομένων. Μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν είναι η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διοργανωτές του κινήματος έχουν συντονίσει τις δράσεις τους για να αναδείξουν το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση για μεγαλύτερη ρύθμιση και εποπτεία στον τομέα. Η συμμετοχή τόσων διαφορετικών χωρών υπογραμμίζει την κοινή ανησυχία για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογικών υποδομών.

Οι καταγγελίες των ακτιβιστών

Οι ακτιβιστές που συμμετέχουν στο κίνημα «Stop Dirty Data Centres» εκφράζουν σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία και την επέκταση των κέντρων δεδομένων. Βασικό τους επιχείρημα είναι ότι αυτά τα κέντρα είναι επίμαχα λόγω των τεράστιων ποσοτήτων υπολογιστικής ισχύος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, καθώς και της μεγάλης κατανάλωσης νερού. Αυτή η χρήση πόρων θεωρείται μη βιώσιμη και επιβαρυντική για το περιβάλλον.

Επιπλέον, οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το cloud computing και την τεχνητή νοημοσύνη προχωρά με ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι η δημόσια διαβούλευση και η περιβαλλοντική εποπτεία. Αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, οδηγεί σε μια ανεξέλεγκτη επέκταση που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki