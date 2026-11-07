Μακελειό στην Κρακοβία: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο, γύρω στις 15:00 τοπική ώρα, κοντά στην κεντρική πλατεία αγοράς της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία. Ο δράστης συνελήφθη αφού πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν το σημείο.

Το περιστατικό στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην Πολωνία, όταν αναφέρθηκαν πυροβολισμοί κοντά στην κεντρική πλατεία αγοράς της Κρακοβίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 15:00 τοπική ώρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι TVN24, επικαλούμενο την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, οι πυροβολισμοί προήλθαν από αυτοκίνητο που κινούνταν από την πλευρά της οδού Σλαβκόφσκα.

Η αστυνομία της Μικρής Πολωνίας ανέφερε ότι ένας άνδρας, ο οποίος εισήλθε με το αυτοκίνητό του στην αγορά, άρχισε να πυροβολεί τυχαίους περαστικούς. Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον δέκα, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες. Οι αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση μεγάλης έκτασης, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Ο απολογισμός των θυμάτων και η σύλληψη του δράστη

Ο τραγικός απολογισμός του περιστατικού στην Κεντρική Αγορά της Κρακοβίας ανέρχεται σε πέντε νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών είναι τουλάχιστον δέκα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες. Μεταξύ των τραυματιών φέρεται να βρίσκονται και αστυνομικοί, όπως ανέφερε η αστυνομία της Μικρής Πολωνίας.

Ο δράστης της επίθεσης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης των αρχών. Μετά τον πυροβολισμό, ο άνδρας συνελήφθη και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η αστυνομική επιχείρηση στον τόπο του συμβάντος συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να διασφαλίσουν την πλήρη ασφάλεια της περιοχής.

Εκτεταμένη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στην Κρακοβία. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσαν στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο RMF24, βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή των πυροβολισμών.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τη μεταφορά των τραυματιών, προσγειώθηκε στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδών. Οι διασώστες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν αδιάκοπα στο σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και μεταφέροντας τους τραυματίες στα νοσοκομεία. Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους και τους τουρίστες να μην πλησιάζουν την Κεντρική Αγορά και όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος.

Η αντίδραση της πολωνικής κυβέρνησης

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ενημερώθηκε άμεσα για το τραγικό συμβάν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο κ. Τουσκ ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά τους πυροβολισμούς και ότι ο ίδιος ενημερώνεται συνεχώς από το υπουργείο των Εσωτερικών. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πολωνίας δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, προτρέποντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη, όπως μετέδωσε ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Polsat News. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Αδιευκρίνιστα σημεία της επίθεσης

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δράστη ή τους δράστες, καθώς και τα κίνητρα πίσω από αυτή την πράξη. Οι επιχειρήσεις των αρχών στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από τις πολωνικές αρχές, οι οποίες θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την περιοχή της Κεντρικής Αγοράς να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos