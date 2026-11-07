Δρόνοι μεταφέρουν μπανάνες και κουβέρτες σε 200 χιμπατζήδες μετά τις πλημμύρες στη Φλόριντα

Οι πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν τη Φλόριντα κατέστησαν σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση σε ένα καταφύγιο χιμπατζήδων, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να επιστρατεύσουν drones. Με τη βοήθεια των ιπτάμενων συσκευών, μεταφέρθηκαν τρόφιμα και απαραίτητα εφόδια σε περισσότερα από 200 διασωθέντα ζώα. Η πρωτοβουλία αυτή εξασφαλίζει ότι οι χιμπατζήδες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα, παρά τις σοβαρές δυσκολίες που δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η πρωτοβουλία με τα drones

Οι μπανάνες και οι κουβέρτες έφταναν από τον αέρα, με τους παραλήπτες να είναι χιμπατζήδες σε ένα καταφύγιο της Φλόριντα. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν drones για να παραδώσουν τις προμήθειες, καθώς η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις είχε γίνει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πλημμυρών. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί η συνεχής τροφοδοσία και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων στα περισσότερα από 200 διασωθέντα ζώα που φιλοξενούνται εκεί.

Ένα από τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνει ένα drone να μεταφέρει μια χάρτινη σακούλα με τρόφιμα και να την αφήνει κοντά σε έναν χιμπατζή. Το ζώο πλησιάζει, παίρνει μια μπανάνα και αρχίζει να την τρώει, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τον ασυνήθιστο τρόπο παράδοσης. Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ένας χιμπατζής βρίσκεται πάνω σε μια κουβέρτα, η οποία είχε επίσης μεταφερθεί με drone, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου.

Οι ιστορικές πλημμύρες στη Φλόριντα

Πίσω από αυτή την ασυνήθιστη επιχείρηση βρίσκεται μια κατάσταση που δοκιμάζει τις αντοχές του προσωπικού του καταφυγίου. Η περιοχή δέχθηκε περίπου 48 εκατοστά βροχής, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα της έκτασης να καλυφθούν από νερό. Πρόκειται για τη χειρότερη πλημμύρα που έχει αντιμετωπίσει το καταφύγιο στα 25 χρόνια λειτουργίας του.

Ο διευθυντής εγκαταστάσεων, Μαρκ Γιοχάναν, δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι η πιο σοβαρή πλημμύρα που έχει βιώσει το καταφύγιο στο Φορτ Πιρς από την έναρξη της λειτουργίας του. Οι πρωτοφανείς αυτές πλημμύρες έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε μια συνεχή πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Το καταφύγιο Save the Chimps

Το καταφύγιο, γνωστό ως Save the Chimps, εκτείνεται σε περίπου 150 στρέμματα και βρίσκεται στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα. Φιλοξενεί περισσότερους από 200 χιμπατζήδες, οι οποίοι έχουν διασωθεί από διάφορες πηγές, όπως εργαστήρια ερευνών, τη βιομηχανία του θεάματος και το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων. Η αποστολή του είναι να παρέχει ένα ασφαλές και φροντισμένο περιβάλλον για αυτά τα ζώα.

Η διευθύντρια του καταφυγίου, Άνα Πάουλα Ταβάρες, διαβεβαίωσε ότι οι χιμπατζήδες δεν βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο από τα νερά. Τα ζώα ζουν σε ειδικά διαμορφωμένα νησιά, όπου υπάρχουν χώροι φιλοξενίας και φροντίδας σε υψηλότερα σημεία, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους. Το βασικό πρόβλημα αφορούσε την πρόσβαση των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις και τη μεταφορά των απαραίτητων προμηθειών.

Οι δυσκολίες στην καθημερινότητα των εργαζομένων

Η καθημερινότητα των εργαζομένων στο καταφύγιο έχει αλλάξει δραματικά λόγω των πλημμυρών. Για να φτάσουν σε διάφορα σημεία εντός της έκτασης, χρησιμοποιούν τρακτέρ και οχήματα με ρυμουλκούμενα. Η κατάσταση του εξοπλισμού δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια, καθώς πολλά μέσα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σχεδόν 15 ηλεκτρικά αμαξίδια του καταφυγίου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά τροφίμων, εφοδίων και προσωπικού, τέθηκαν εκτός λειτουργίας αφού βρέθηκαν μέσα στα νερά. Επιπλέον, προβλήματα παρουσίασε και ένα ειδικό όχημα για δύσβατα και πλημμυρισμένα εδάφη, το οποίο είχε παραχωρηθεί στο καταφύγιο για να διευκολύνει τις μετακινήσεις σε τέτοιες συνθήκες.

Παρά τις σημαντικές δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το προσωπικό, η διοίκηση του Save the Chimps υπογραμμίζει ότι οι χιμπατζήδες εξακολουθούν να λαμβάνουν κανονικά την τροφή, τα φάρμακα και τις κουβέρτες που χρειάζονται, χάρη στις προσπάθειες και την ευρηματικότητα των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta