Επίθεση με πύραυλο σε ελληνόκτητο πλοίο στον Περσικό Κόλπο: Ένας νεκρός ναυτικός

Ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε επίθεση με πύραυλο στον Περσικό Κόλπο την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου του 2026, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ναυτικού. Το περιστατικό συνέβη ενώ το δεξαμενόπλοιο MT Velos κατευθυνόταν προς το Μπαχρέιν, χωρίς να φέρει φορτίο.

Βίντεο και φωτογραφίες ντοκουμέντα, τα οποία φέρνει στο φως η δημοσιότητα, αποτυπώνουν την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από το χτύπημα, καθώς και την εξάπλωση της φωτιάς που ξέσπασε στο πλοίο αμέσως μετά την επίθεση.

Η επίθεση και η πορεία του πλοίου

Η πυραυλική επίθεση κατά του ελληνόκτητου πλοίου MT Velos καταγράφηκε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου του 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το MT Velos, το οποίο είναι ένα δεξαμενόπλοιο ειδικευμένο στη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων, έπλεε χωρίς φορτίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η πορεία του, πριν δεχθεί το πλήγμα, ήταν προς το Μπαχρέιν, έναν προορισμό στον οποίο δεν έφτασε ποτέ λόγω της επίθεσης.

Η στιγμή της έκρηξης και η εξάπλωση της φωτιάς

Στα βίντεο ντοκουμέντα που έχουν έρθει στο φως, διακρίνεται καθαρά η φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο αμέσως μετά την πρόσκρουση του πυραύλου. Η κινητοποίηση του πληρώματος ήταν άμεση και μεγάλη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι φλόγες που άρχισαν να εξαπλώνονται.

Η φωτιά, όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, πήρε γρήγορα διαστάσεις, καλύπτοντας σημαντικά τμήματα του σκάφους. Οι στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες, καθώς η εξάπλωση των φλογών δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για το πλοίο και το πλήρωμα.

Οι ζημιές στο MT Velos

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται αναδεικνύουν το μέγεθος των καταστροφών που υπέστη το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο. Από το χτύπημα του πυραύλου έχει δημιουργηθεί μια τεράστια τρύπα στο κύτος του πλοίου, μαρτυρώντας την ένταση της επίθεσης.

Εκτός από την οπή, είναι εμφανές ότι μετά την επίθεση είχε ξεσπάσει μια εκτεταμένη πυρκαγιά. Οι εικόνες δείχνουν τα σημάδια της μεγάλης φωτιάς σε διάφορα σημεία του MT Velos, επιβεβαιώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης που επικράτησε.

Ο θάνατος του ναυτικού

Η τραγική κατάληξη της επίθεσης ήταν ο θάνατος ενός μέλους του πληρώματος του MT Velos. Ο ναυτικός αρχικά είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος, καθώς δεν είχε εντοπιστεί αμέσως μετά την έκρηξη που προκάλεσε ο πύραυλος.

Έπειτα από ενδελεχείς έρευνες που διεξήχθησαν εντός του πλοίου, ο ναυτικός εντοπίστηκε νεκρός. Η επιβεβαίωση του θανάτου του ήρθε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών εντοπισμού που ακολούθησαν το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας

Η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία Velos Tankers, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του MT Velos, προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό συμβάν. Στην ανακοίνωση αυτή, η εταιρεία επιβεβαίωσε τον θάνατο του μέλους του πληρώματος.

Η Velos Tankers εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο ενός από τους ναυτικούς της, ο οποίος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος επί του πλοίου, αφού αρχικά είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος μετά την έκρηξη».

Με πληροφορίες από: Newsit