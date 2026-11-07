Οι ΗΠΑ αναζητούν πληροφοριοδότες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, προσφέροντας αμοιβή 20 εκατ. δολαρίων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναζητούν ενεργά πληροφοριοδότες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προσφέροντας σημαντικά ανταλλάγματα. Συγκεκριμένα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα χορηγήσει αμοιβή που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η πιθανή μετεγκατάσταση, σε όποιο πρόσωπο προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες.

Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με την πρωτοβουλία να στοχεύει στην απόκτηση δεδομένων που αφορούν διάφορες πτυχές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχιών και διπλωματικών κινήσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η αμερικανική προσφορά και οι πληροφορίες που ζητούνται

Η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), γνωστοποίησε την προσφορά της αμοιβής και της πιθανής μετεγκατάστασης. Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας X και υπογραμμίζει τη σημασία των πληροφοριών που επιδιώκονται.

Οι πληροφορίες που αναζητούνται είναι ευρείες και καλύπτουν διάφορους τομείς του πυρηνικού προγράμματος. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν στοιχεία για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, όπως ιδίως τους επιστήμονες, καθώς και τις μετακινήσεις όλων των παραπάνω. Επιπλέον, προσφέρεται και ασυλία για εκείνους που θα επιλέξουν να εναντιωθούν στην Τεχεράνη, ενισχύοντας τα κίνητρα για συνεργασία.

Το πλαίσιο των αμερικανικών ανησυχιών

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται εν μέσω μιας περιόδου αυξημένης έντασης και δηλώσεων από την πλευρά των ΗΠΑ. Από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς την 28η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει σχεδόν καθημερινά τη δέσμευσή του ότι δεν θα «επιτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Μόλις το περασμένο Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε πως ο στρατός του «εξουδετέρωσε τις πυρηνικές δυνατότητες» της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι απομένει να «ασχοληθούμε» με «μια ή δυο τοποθεσίες», αναφερόμενος συγκεκριμένα στο όρος Κολάνγκ, γνωστό και ως «Pickaxe Mountain». Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας, υπάρχουν υποψίες πως στην περιοχή αυτή κατασκευάζεται μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση.

Η θέση της Τεχεράνης και οι διπλωματικές προσπάθειες

Από την πλευρά της, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Παράλληλα, η Τεχεράνη επιμένει πως είναι δικαίωμά της, το οποίο δεν θα απεμπολήσει, να διαθέτει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Παρά τους πρόσφατους επανειλημμένους αμερικανούς βομβαρδισμούς στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται με τη μεσολάβηση του εμιράτου του Κατάρ, με στόχο την επίτευξη τερματισμού του πολέμου, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ιστορικό παρόμοιων πρωτοβουλιών

Η προσπάθεια στρατολόγησης πρακτόρων, την οποία υπογράμμισε η CENTCOM, αποτελεί μια προϋπάρχουσα πρωτοβουλία που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Αυτού του είδους οι ενέργειες έχουν ιστορικό και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θυμίζει, για παράδειγμα, τις προσπάθειες της CIA να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού στις αρχές του 2026. Τότε, το Πεκίνο είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας πως λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» εναντίον ξένων εγχειρημάτων κατασκοπείας, αναδεικνύοντας την ευαισθησία τέτοιων ζητημάτων στις διεθνείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr