Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τρία σενάρια για το Ιράν: «Ίσως αναγκαστώ να το καταστρέψω»

Μετά την ολοκλήρωση των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών και τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε στο τραπέζι τις επιλογές του για το μέλλον του πολέμου με το Ιράν. Την Πέμπτη, ο Τραμπ και οι ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη σύσκεψη με αντικείμενο το Ιράν μετά τις εκλογές, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι οι εκλογικές ήττες δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του, ενώ δήλωσε πως οι επιλογές του είναι προ των πυλών και ίσως αναγκαστεί να καταστρέψει το Ιράν.

Τα σενάρια που εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος

Οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνταν ευρέως ως το χρονικό σημείο καμπής για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξαπέλυε ένα νέο κύμα βομβαρδισμών με στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο. Προς το παρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τρία βασικά σενάρια για την περαιτέρω πορεία των ενεργειών του έναντι του Ιράν. Αυτά τα σενάρια περιλαμβάνουν την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων με νέα στρατιωτικά πλήγματα, τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης που ασκείται ή την επίτευξη μιας συμφωνίας με παραχωρήσεις από την πλευρά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκληρώνει τις προετοιμασίες της για την ενδεχόμενη επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας ότι θα αποφασίσει σύντομα αν θα ξαναρχίσει τον πλήρη πόλεμο στο Ιράν, τώρα που οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν τελειώσει.

Οι δηλώσεις του Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις που θα πάρει είναι προ των πυλών. «Αν πρέπει να προχωρήσουμε με το υπόλοιπο θέμα του Ιράν, είμαστε απολύτως αποφασισμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Τώρα θα λάβουμε μια απόφαση. Θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω [με πλήγματα] ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι νεκρό και ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά;». Στη συνέχεια, συμπλήρωσε με μια προειδοποίηση: «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω το υπόλοιπο της χώρας αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως αναγκαστώ να το κάνω. Θα το μάθετε σύντομα».

Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Ενώ ο Τραμπ ζύγιζε την επόμενη κίνησή του, την Πέμπτη σημειώθηκε έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε πολλαπλές τηλεφωνικές συνομιλίες με περιφερειακούς μεσολαβητές. Αυτοί οι μεσολαβητές προέρχονταν από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και την Αίγυπτο.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ συνέχισαν τις συζητήσεις τους τόσο με τους Ιρανούς αξιωματούχους όσο και με τον Λευκό Οίκο. Οι συζητήσεις αυτές αφορούσαν ένα σχέδιο πρότασης που καλούσε τις δύο πλευρές να λάβουν μια σειρά μέτρων σε διάστημα δύο ημερών, με στόχο την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης εν όψει μιας ευρύτερης συμφωνίας. Το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στα Στενά του Ορμούζ.

Η παρέμβαση της Ρωσίας και οι όροι του Ιράν

Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής κινητικότητας, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος είναι βασικός παράγοντας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο την Πέμπτη. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Ρεζάι, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος είχε ήδη κάνει προτάσεις για τη μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Μοχσέν Ρεζάι δήλωσε ότι μετέφερε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ένα μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν τόνισε την ετοιμότητά του να προσπαθήσει να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ο Ρεζάι ξεκαθάρισε τη θέση του Ιράν, δηλώνοντας: «Είπαμε στον κ. Πούτιν ότι ανακοινώσαμε επτά όρους στους Αμερικανούς σχετικά με τη διπλωματία και ότι, έως ότου οι Αμερικανοί εκπληρώσουν τους επτά όρους μας, ούτε το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ούτε θα γίνουν διαπραγματεύσεις».

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki