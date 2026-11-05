Ανησυχία στην Τουρκία μετά τη βαριά ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Ανησυχία για τις συνέπειες της βαριάς ήττας του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ εκφράζεται στον τουρκικό Τύπο. Παράλληλα, η αντιπολίτευση επικρίνει την επιλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επενδύσει στην προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το κυβερνών AKP απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών συνιστά και ήττα της τουρκικής κυβέρνησης.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επιδιώξεις της Άγκυρας σε διάφορα ζητήματα.

Νέα δεδομένα για την Άγκυρα

Η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με τα μαχητικά F-35, τις κυρώσεις CAATSA και τους αμερικανικούς κινητήρες του τουρκικού μαχητικού KAAN. Αυτή η εξέλιξη αναζωπυρώνει επίσης τη συζήτηση για την αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπλέον, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή.

Η άποψη της Ασλί Αϊντιντάσμπας

Η Ασλί Αϊντιντάσμπας, η Τουρκάλα διευθύντρια του προγράμματος για την Τουρκία στο αμερικανικό Ινστιτούτο Brookings, θεωρεί ότι η Άγκυρα πρέπει επειγόντως να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον. Όπως προειδοποιεί μιλώντας στην τουρκική υπηρεσία του BBC, «Η εποχή της διαχείρισης των διμερών σχέσεων αποκλειστικά μέσω του Τραμπ τελείωσε. Αυτό μπορεί να κοστίσει ακριβά στην Τουρκία».

Εκτιμά ότι ο Τραμπ, μετά την εκλογική ήττα, θα επικεντρωθεί περισσότερο στο Ιράν και στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και δεν θα διαθέτει τα ίδια περιθώρια να ασχοληθεί με τις ειδικότερες τουρκικές διεκδικήσεις. Η Αϊντιντάσμπας επισημαίνει ότι όσο οι S-400 παραμένουν στην Τουρκία, οι πιθανότητες άρσης των κυρώσεων CAATSA είναι περιορισμένες, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο χώρες αναζητούν «δημιουργικές λύσεις» για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η ίδια προσθέτει ότι η Τουρκία χρειάζεται διακρατική συμφωνία και ότι οι δύο καθοριστικοί θεσμοί που πρέπει να κινηθούν συντονισμένα είναι το Πεντάγωνο και το Κογκρέσο. Παράλληλα, θεωρεί αναγκαία βήματα της Άγκυρας στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον εκδημοκρατισμό, θέματα στα οποία αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία οι Δημοκρατικοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Χουσεΐν Γιαϊμάν, αντέδρασε σε όσους ισχυρίζονται ότι μαζί με τον Τραμπ «έχασε και το AKP». «Οι Αμερικανοί εκλέγουν τον Ταγίπ Ερντογάν; Οι Γάλλοι τον εκλέγουν;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι τον Τούρκο πρόεδρο τον εκλέγουν οι ψηφοφόροι της χώρας του. Διαβεβαίωσε επίσης ότι ο Ερντογάν παραμένει υποψήφιος της κυβερνητικής συμμαχίας για την προεδρία.

Αντίθετα, ο Γκιοκχάν Γκιουναϊντίν, αντιπρόεδρος της Kοινοβουλευτικής Oμάδας του Νέου Κόμματος (Yeni Parti) της κεμαλικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι «η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται μέσω προσωπ».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr