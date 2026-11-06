Το 2080 ο πληθυσµός της Ελλαδας θα είναι περίπου 7.600.000 από 10.400.000 το 2025

Εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις για την Ελλάδα περιλαμβάνει η έκθεση της Κομισιόν σχετικά με το Δημογραφικό στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται, η χώρα μας αναμένεται να αντιμετωπίσει μια σημαντική μείωση του πληθυσμού της. Η έκθεση εκτιμά ότι η Ελλάδα θα χάσει περισσότερο από το ένα τέταρτο των γηγενών κατοίκων της μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν

Οι προβλέψεις της Κομισιόν για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ζοφερές. Η ανάλυση υποδεικνύει ότι η απώλεια άνω του ενός τετάρτου των γηγενών κατοίκων αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για τη χώρα. Αυτή η τάση συρρίκνωσης του πληθυσμού αναμένεται να εκδηλωθεί πλήρως κατά τις επόμενες δεκαετίες, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Σύµφωνα µε την έκθεση «2027 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies», ο πληθυσµός της Ελλάδας αναµένεται να µειωθεί από περίπου 10.400.000 το 2025 σε µόλις 7.600.000 το 2080, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 26%. Υπολογίζεται µάλιστα ότι κάθε δεκαετία ο πληθυσµός της χώρας θα µειώνεται κατά τουλάχιστον 500.000 άτοµα: 10.200.000 το 2030, 9.700.000 το 2040, 9.200.000 το 2050, 8.600.000 το 2060, 8.000.000 το 2070, καταλήγοντας σε 7.600.000 το 2080. Και αυτό παρά το γεγονός ότι -όπως εκτιµάται- θα σηµειώνεται αύξηση (έστω και οριακή) στον µέσο όρο των γεννήσεων, αφού για το ίδιο διάστηµα από τα 1,2 παιδιά θα φτάσουµε στα 1,45 παιδιά ανά γυναίκα.



Αυξάνονται οι ηλικιωμένοι

Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί η διαπίστωση ότι η απώλεια περίπου 2.800.000 κατοίκων µέσα σε 54 χρόνια θα συνοδεύεται από ριζική µεταβολή στην ηλικιακή σύνθεση της χώρας, µε λιγότερους νέους ανθρώπους σε παραγωγική ηλικία και µεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωµένων. Το προσδόκιµο ζωής στη χώρα µας το 2080 θα είναι για τις γυναίκες τα 90,1 έτη (από 84,5 το 2025) και για τους άνδρες τα 86,4 έτη (από 79,5 το 2025). Μάλιστα, το προσδόκιµο ζωής θα βαίνει συνεχώς αυξανόµενο, κλείνοντας την ψαλίδα µεταξύ ανδρών και γυναικών: το 2030 θα είναι στα 85 έτη για τις γυναίκες και στα 80,1 για τους άνδρες, το 2040 οι γυναίκες θα ζουν µέχρι τα 86 και οι άνδρες µέχρι τα 81,3 έτη, ενώ το προσδόκιµο θα αυξάνεται περίπου ένα έτος κάθε δεκαετία για να φτάσει σε εκείνο του 2080.

Έτσι, οι άνθρωποι ηλικίας 80 ετών και άνω, που το 2025 αποτελούσαν το 7,2% του συνολικού πληθυσµού, το 2050 θα αποτελούν το 13% και το 2080 θα φτάνουν στο 14,9% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας, την ώρα που το ποσοστό των ατόµων της ηλικιακής οµάδας 20-64 ετών θα αποτελεί µόλις το 50% του πληθυσµού (από 58% που υπολογίζεται το 2025).

Μειώνεται ο πληθυσμός συνολικά στην ΕΕ

Αντίστοιχα δυσοίωνη είναι η εικόνα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε την έκθεση, αν και ο συνολικός πληθυσµός της ΕΕ αναµένεται να αυξηθεί από 452.000.000 άτοµα το 2025 σε 453.000.000 άτοµα το 2029, στη συνέχεια θα µειωθεί σε 414.000.000 το 2080, µια µείωση κατά 8% σε σύγκριση µε το 2025. Παράλληλα, οι µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες θα επεκταθούν, ενώ οι νεότερες ηλικιακές οµάδες θα συρρικνωθούν. Το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω θα αυξηθεί από 22% του γενικού πληθυσµού σήµερα σε 33% έως το 2080 και το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 80 ετών και άνω θα υπερδιπλασιαστεί από 6% σε 14%. Ταυτόχρονα το µερίδιο του πληθυσµού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα µειωθεί σε όλες τις χώρες, από 58% σε 51% του γενικού πληθυσµού στην ΕΕ. Έτσι, το µερίδιο της ΕΕ στον παγκόσµιο πληθυσµό προβλέπεται να συρρικνωθεί περαιτέρω, από 6% το 2020 σε 4% έως το 2080. Σηµειώνεται ότι το 1960 η ΕΕ των «27» αντιπροσώπευε σχεδόν το 12% του παγκόσµιου πληθυσµού.

Με πληροφορίες από: parapolitika.gr