Έξι ανήλικοι λήστεψαν και ξυλοκόπησαν 16χρονο στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης καταστήματος

Έξι ανήλικοι, ηλικίας από 12 έως 16 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι για επίθεση και ληστεία σε βάρος ενός 16χρονου. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου οι δράστες φέρονται να ξυλοκόπησαν τον νεαρό και να του άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αγοράσει το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο.

Η επίθεση στη δυτική Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, σημειώθηκε περιστατικό ληστείας και ξυλοδαρμού στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Έξι ανήλικοι, με ηλικίες που κυμαίνονται από 12 έως 16 ετών, πλησίασαν έναν 16χρονο και του επιτέθηκαν. Αφού τον χτύπησαν, του αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες άρπαξαν από τον 16χρονο το κινητό του τηλέφωνο, ένα χρηματικό ποσό 20 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του. Η επίθεση και η ληστεία έλαβαν χώρα σε μια πολυσύχναστη περιοχή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών μετά την καταγγελία του θύματος.

Προσπάθεια πώλησης του κλεμμένου κινητού

Μετά τη ληστεία, οι έξι ανήλικοι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχείρησαν να πουλήσουν τη συσκευή που απέσπασαν από τον 16χρονο σε ένα κατάστημα της πόλης. Η προσπάθεια αυτή αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, η οποία οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι δύο από τους συλληφθέντες ανήλικους προχώρησαν στην πώληση του κλεμμένου κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε ένα κρίσιμο στοιχείο για την πορεία των ερευνών και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις και ο ρόλος του ιδιοκτήτη

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης ανέλαβαν την υπόθεση και προχώρησαν στις συλλήψεις. Αρχικά, πέρασαν χειροπέδες στους έξι ανήλικους δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη ληστεία και τον ξυλοδαρμό του 16χρονου.

Πέραν των ανηλίκων, οι αρχές συνέλαβαν και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που θα αγόραζε, ή αγόρασε, το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με την αγορά κλεμμένων αντικειμένων, καθώς φέρεται να γνώριζε την προέλευση της συσκευής.

Κατάσχεση και απόδοση του κινητού

Στο πλαίσιο των ερευνών και των συλλήψεων, το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Η άμεση παρέμβαση των αστυνομικών συνέβαλε στην ανάκτηση του αντικειμένου, το οποίο είχε αποσπαστεί από τον 16χρονο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, το κινητό τηλέφωνο αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του, τον 16χρονο που είχε πέσει θύμα της ληστείας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού μέρους της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos