Ηθοποιός δέχθηκε επίθεση από σκύλο στο Χόλιγουντ και υπέστη μόνιμη παραμόρφωση

Μια εφιαλτική εμπειρία έζησε η ηθοποιός Νατάσα Γουίλσον, γνωστή από τηλεοπτικές ταινίες του δικτύου Lifetime, όταν δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε πάρκο του Χόλιγουντ. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει το δικό της κατοικίδιο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. Σύμφωνα με νέα αγωγή που κατέθεσε, η επίθεση της προκάλεσε μόνιμη παραμόρφωση, επηρεάζοντας τόσο την εμφάνισή της όσο και την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Το περιστατικό στο πάρκο

Η ηθοποιός, η οποία έχει εμφανιστεί σε παραγωγές όπως οι «The Best Version of Love» και «Single and Ready to Jingle», περιγράφει στα δικαστικά έγγραφα τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο West Hollywood Dog Park, στο Λος Άντζελες. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2024, όταν η Νατάσα Γουίλσον είχε βγάλει βόλτα το αγαπημένο της γαλλικό μπουλντόγκ.

Εκεί συνάντησε τον Γκρέγκορι Μαρσέλ και τον σκύλο του, που ονομάζεται Σκράφι. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Σκράφι πλησίασε το μικρόσωμο σκυλί της ηθοποιού και στάθηκε από πάνω του, επιδεικνύοντας επιθετική και κυριαρχική συμπεριφορά. Η Νατάσα Γουίλσον, φοβούμενη για την ασφάλεια του κατοικιδίου της, το πήρε αμέσως στην αγκαλιά της. Ο άλλος σκύλος φέρεται να πήδηξε πάνω της, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του μπουλντόγκ της και να πέσει στο έδαφος.

Σοβαρός τραυματισμός και ιατρική περίθαλψη

Όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα, ο σκύλος συνέχισε την επίθεση, ενώ η ηθοποιός βρισκόταν πεσμένη και προσπαθούσε να προστατεύσει το κατοικίδιό της με το σώμα και τα χέρια της. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Σκράφι φέρεται να τη δάγκωσε στο πρόσωπο, ακριβώς πάνω από το δεξί της φρύδι, προκαλώντας βαθύ τραύμα και αιμορραγία.

Μετά το περιστατικό, η ηθοποιός μεταφέρθηκε, συνοδευόμενη από τον ιδιοκτήτη του σκύλου, στα επείγοντα του νοσοκομείου Cedars-Sinai. Εκεί, οι γιατροί της έκαναν ράμματα και της χορήγησαν αντιβιοτική αγωγή.

Μόνιμη παραμόρφωση και επαγγελματικές συνέπειες

Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, οι συνέπειες του τραυματισμού αποδείχθηκαν πολύ σοβαρότερες. Η Γουίλσον υποστηρίζει ότι έχει μείνει με μόνιμη, ορατή και επώδυνη ουλή πάνω από το δεξί της φρύδι. Ο τραυματισμός έχει αλλοιώσει το σχήμα του φρυδιού, την ανάπτυξη των τριχών στην περιοχή και την κινητικότητά του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι γιατροί την έχουν ενημερώσει ότι χρειάζεται διορθωτική χειρουργική επέμβαση για την ουλή, καθώς και πρόσθετη θεραπεία. Η ηθοποιός υποστηρίζει επίσης ότι ο τραυματισμός την εμπόδισε να ασκήσει κανονικά το επάγγελμά της, προκαλώντας απώλεια εισοδήματος και επηρεάζοντας τη μελλοντική δυνατότητά της να εξασφαλίζει εργασία.

Δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης

Με την αγωγή της, η Νατάσα Γουίλσον διεκδικεί οικονομική αποζημίωση για τα ιατρικά έξοδα, τα χαμένα εισοδήματα και τη μείωση της μελλοντικής επαγγελματικής της ικανότητας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr