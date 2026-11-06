Ο Τίβερης θα γίνει κολυμβήσιμος: Νέα εποχή για τα ποτάμια της Ευρώπης

Ο ιστορικός ποταμός Τίβερης, ένα από τα σημαντικότερα υδάτινα ρεύματα της Ευρώπης, αναμένεται να καταστεί κολυμβήσιμος εντός της εξαετίας 2027-2032. Αυτή η εξέλιξη, που προέρχεται από τον ιστότοπο των Πρασίνων, σηματοδοτεί μια θετική είδηση μέσα στην τρέχουσα κατήφεια των καιρών και υπογραμμίζει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των ποτάμιων συστημάτων.

Ο Τίβερης και η προοπτική της κολύμβησης

Ο Τίβερης, με την πλούσια ιστορία του, συγκρίνεται σε σημασία με τον Σηκουάνα για τη Γαλλία και τον Τάμεση για την Αγγλία. Η ανακοίνωση ότι θα αποκτήσει τις απαραίτητες ποιότητες για να γίνει κολυμβήσιμος μέσα στην προσεχή εξαετία, από το 2027 έως το 2032, αποτελεί μια σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία που εξέφραζε το WWF, τονίζοντας ότι «η φυσική ροή του νερού είναι να χάνεται», εννοώντας πως το νερό των ποταμών πρέπει να διοχετεύεται στους φυσικούς του αποδέκτες. Η αποκατάσταση της οικολογικής του ακεραιότητας είναι ζωτικής σημασίας για το ποτάμι.

Η σημασία των ποταμών και οι σύγχρονες προκλήσεις

Τα ποτάμια αποτελούν ένα από τα μεγάλα θέματα της εποχής μας, με τις διαμάχες για το νερό να απειλούν ακόμα και με πολέμους. Αναφερόμαστε στα τακτικά ποτάμια, εκείνα που ακολουθούν τις καιρικές διακυμάνσεις και είναι χρήσιμα για την υδροηλεκτρική ενέργεια, την άρδευση ή την ύδρευση, καθώς και για δραστηριότητες όπως το rafting.

Διακρίνονται από τα «ποτάμια» που σχηματίζονται αυθορμήτως, συνοδεύοντας μετεωρολογικά φαινόμενα και καταλήγοντας σε ευκαιριακούς χειμάρρους σε περιοχές όπως η Μάνδρα, το Πήλιο, η Θεσσαλία και η Σύμη. Αυτά τα φαινόμενα, παρά τις απόψεις περί θερμοκηπίου, υπογραμμίζουν την ευαισθησία των υδάτινων συστημάτων.

Διεθνείς προκλήσεις και παραδείγματα διαχείρισης

Στο παρελθόν, η ελληνική Θράκη αντιμετώπιζε συχνά πλημμύρες από τον Έβρο, οι οποίες ήταν κάποτε συνηθισμένες, εξαιτίας βουλγαρικών «κατασκευών». Πλέον, ο κίνδυνος αυτός έχει μειωθεί.

Ωστόσο, άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες προκλήσεις. Η Τουρκία, περιγραφόμενη ως «σιγανό ποτάμι», συνεχίζει την πρακτική της περικοπής της ροής του νερού σε ποταμούς που κατευθύνονται προς το Ιράκ και τη Συρία, παρά τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες περί ποταμών. Παράλληλα, συνεχίζεται η υπονόμευση των λιμνών, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη λίμνη Αράλη και την Κασπία Θάλασσα, οι οποίες χάνουν σταδιακά το υδάτινο περιεχόμενό τους.

Από την ανάλυση εξαιρούνται ποτάμια όπως ο Καλαμάς, ο οποίος στάθηκε εμπόδιο στην κάθοδο του Ιταλικού Στρατού στις πρώτες ημέρες του πολέμου του 1940. Ο Καλαμάς δεν μπορούσε να βρεθεί από τους Ευρωπαίους σε χάρτες της εποχής λόγω του μικρού μεγέθους του, σε μια εποχή χωρίς την ύπαρξη της Google.

Θετικές εξελίξεις στην αποκατάσταση ποταμών της Ευρώπης

Παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις στη διαχείριση των ποταμών. Σύμφωνα με έκθεση του συνασπισμού οργανώσεων Dam Removal Europe (DRE), τουλάχιστον 325 τεχνητοί φραγμοί απομακρύνθηκαν από ποτάμια συστήματα στην Ευρώπη το 2022.

Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση 36% σε σχέση με το 2021 και αναδεικνύει τη δυναμική του κινήματος απομάκρυνσης φραγμών στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτού του κινήματος είναι η αποκατάσταση της συνεκτικότητας, καθώς και της υδρομορφολογικής και οικολογικής ακεραιότητας των ποταμών.

Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο τεχνητοί φραγμοί, διαφόρων τύπων και διαστάσεων, εκ των οποίων το 15% θεωρούνται απαρχαιωμένοι. Η κατασκευή φραγμάτων αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Η φιλοσοφία πίσω από τη ροή του νερού

Η δυναμική φύση των ποταμών έχει εμπνεύσει και τη φιλοσοφία. Ο Ηράκλειτος, ο επονομαζόμενος «Σκοτεινός», είχε πει ότι «δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι για δεύτερη φορά», υπογραμμίζοντας τη συνεχή αλλαγή. Στην καθομιλουμένη, η φράση «άνω ποταμών» χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι παράλογο ή αφύσικο, αναδεικνύοντας την απόκλιση από τη φυσική τάξη των πραγμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki