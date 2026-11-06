Ντόναλντ Τραμπ: Έρχεται «μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία» για Ουκρανία και Ευρώπη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας μια «μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία». Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης μπορεί να αφορά όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης.

Η συνάντηση Τραμπ-Ντμίτριεφ και οι δηλώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι συναντήθηκε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, στον Λευκό Οίκο με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους, αλλά εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «θα υπάρξει συμφωνία».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης δεν θα περιοριστεί απαραίτητα στην Ουκρανία. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία… Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν είχε συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν επίσης στον Λευκό Οίκο την ίδια ημέρα. Η ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Ο ρόλος της Μελάνια Τραμπ και η εκεχειρία στο Ολέσκι

Η παρουσία του Κιρίλ Ντμίτριεφ στον Λευκό Οίκο συνδεόταν και με την εκδήλωση που διοργάνωσε η Μελάνια Τραμπ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρόσφατη προσωρινή εκεχειρία στο Ολέσκι, μια πόλη της περιφέρειας Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Η τοπική κατάπαυση του πυρός διήρκεσε έξι ημέρες, από τις 27 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Σκοπός της ήταν να επιτρέψει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και την απομάκρυνση εκατοντάδων αμάχων από την πόλη. Σύμφωνα με τη Μελάνια Τραμπ, σχεδόν 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης.

Όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, εκτιμάτο ότι περίπου 2.000 άνθρωποι παρέμεναν στο Ολέσκι. Οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα είτε να απομακρυνθούν προς περιοχές υπό ουκρανικό ή ρωσικό έλεγχο είτε να παραμείνουν στην πόλη, έχοντας πρόσβαση σε νέες προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την ανθρωπιστική εκεχειρία

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ξεκίνησε τις σχετικές επαφές αφού ενημερώθηκε για την ιδιαίτερα δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή. Αυτή η ενημέρωση έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως εξήγησε η Μελάνια Τραμπ, συνεργάστηκε με τον στενό σύμβουλό της, Μαρκ Μπέκμαν, και ήρθε σε απευθείας επαφή με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία για τον καθορισμό των όρων της προσωρινής εκεχειρίας. Στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εξελίξεις στις ευρύτερες διπλωματικές επαφές

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Στις Βρυξέλλες, εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκών χωρών συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και απεσταλμένος του Τραμπ, χαρακτήρισε τις συζητήσεις αυτές παραγωγικές, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η εξεύρεση πρακτικών λύσεων για μια διαρκή ειρήνη. Το επόμενο διπλωματικό βήμα αναμένεται στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, όπου έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση εκπροσώπων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση αυτού του είδους από τον Φεβρουάριο.

Προς το παρόν, δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι όροι της συμφωνίας στην οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε εάν αυτή θα περιλαμβάνει αλλαγές στις σχέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki