Απίστευτη υπόθεση στο Περού: Έκρυψαν πάνω από 3.000 ταραντούλες σε κάλτσες για να τις μεταφέρουν παράνομα στη Γερμανία

Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες, κρυμμένες μέσα σε κάλτσες, εντοπίστηκαν και κατάσχεσαν οι περουβιανές αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα. Το περιστατικό αποτρέπει την παράνομη μεταφορά των αραχνοειδών στη Γερμανία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Γερμανοί και ένας Πολωνός από αστυνομική μονάδα δίωξης περιβαλλοντικών εγκλημάτων, καθώς τα αραχνοειδή βρέθηκαν μέσα στις αποσκευές τους.

Η ανακάλυψη στο διεθνές αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες

Οι περουβιανές αρχές, σε συνεργασία με την υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας του Περού (SERFOR) και τις τελωνειακές αρχές, πραγματοποίησαν τον εντοπισμό των αραχνοειδών. Πιο συγκεκριμένα, οι ταραντούλες βρέθηκαν κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε τρεις αποσκευές. Η ανακάλυψη έγινε στο διεθνές αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες της Λίμα.

Η διαδικασία του ελέγχου οδήγησε στον εντοπισμό των ζώων, όταν, όπως περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας SERFOR, κατά τη διάρκεια χειροκίνητου ελέγχου, διαπιστώθηκε πως ορισμένες από τις κάλτσες κινούνταν. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα, αποκαλύπτοντας το ασυνήθιστο φορτίο.

Οι συλλήψεις και ο προορισμός του φορτίου

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις επιβάτες, δύο Γερμανοί υπήκοοι και ένας Πολωνός υπήκοος, οι οποίοι φέρονταν να είναι οι ιδιοκτήτες των αποσκευών. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση από την Εθνική Αστυνομία του Περού (PNP). Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις επιβάτες είχαν σκοπό να μεταφέρουν το φορτίο αεροπορικώς στη Γερμανία.

Η μεταφορά αυτή επρόκειτο να γίνει χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες και άδειες, καθιστώντας την παράνομη. Κατά των παραβατών θα ανοιχθεί διοικητική διαδικασία επιβολής κυρώσεων, όπως ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Η φύση και η προέλευση των αραχνοειδών

Τα αραχνοειδή που κατασχέθηκαν ήταν περισσότερα από 3.000 και περιλάμβαναν δείγματα διαφόρων σταδίων ανάπτυξης. Η ειδικός Κόρα Σουάρες πρόσθεσε πως οι ταραντούλες κυμαίνονταν από αβγά έως πολύ νεαρά άτομα, ενώ υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα μεταξύ τους. Η ποικιλία των αραχνοειδών υποδηλώνει ότι προέρχονταν από διάφορες περιοχές της χώρας.

Μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση, οι κρυμμένες ταραντούλες παραδόθηκαν σε ειδικούς της υπηρεσίας SERFOR. Αυτοί παρέλαβαν τα ζώα και τα τοποθέτησαν σε πλαστικά δοχεία για την ασφαλή φύλαξή τους. Η διαδικασία αυτή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.

Η δράση των περουβιανών αρχών

Η επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσης πραγματοποιήθηκε από κοινού από την υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας του Περού (SERFOR), τις τελωνειακές αρχές και την αστυνομική μονάδα δίωξης περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Η συνεργασία των φορέων ήταν καθοριστική για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης των ζώων.

Οι περουβιανές αρχές ενημέρωσαν σχετικά με την υπόθεση το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τονίζοντας τη σημασία της δράσης τους για την προστασία της άγριας πανίδας. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ειδών πανίδας.

Με πληροφορίες από: Enikos