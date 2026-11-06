Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύσσει το οβάλ γραφείο ιστορικό μνημείο και αλλάζει τον λευκό οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη ένα διάταγμα με το οποίο το Οβάλ Γραφείο και η αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου ανακηρύσσονται ιστορικά μνημεία. Αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη σημερινή τους διαμόρφωση από τυχόν μελλοντικές αλλοιώσεις, καθώς ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να προσαρμόζει τη φυσιογνωμία του Λευκού Οίκου στις προσωπικές του αισθητικές επιλογές. Κατά την παρουσίαση της απόφασης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το διάταγμα θα αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική αλλοίωση των χώρων.

Το καθεστώς των ιστορικών μνημείων

Με την υπογραφή του διατάγματος την Πέμπτη, το Οβάλ Γραφείο και η αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου απέκτησαν επίσημα καθεστώς ιστορικών μνημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διακοσμήσει αυτούς τους χώρους με επίχρυσα στοιχεία και πολυτελή αντικείμενα, αντικατοπτρίζοντας τις προσωπικές του αισθητικές προτιμήσεις. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να διατηρηθεί αναλλοίωτη η συγκεκριμένη διαμόρφωση που έχει επιλέξει, προστατεύοντάς την από οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές.

Ο ίδιος ο Τραμπ τόνισε ότι η απόφαση αυτή θα λειτουργήσει ως ασπίδα ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης των χώρων αυτών στο μέλλον. Η ανακήρυξη σε ιστορικά μνημεία αποτελεί μια προσπάθεια να παγιωθεί η τρέχουσα εικόνα τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στον λευκό οίκο

Οι παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτερικό του κτιρίου και τη διακόσμηση. Έχει προχωρήσει στην κατεδάφιση μιας πτέρυγας του συγκροτήματος, με απώτερο σκοπό την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού. Αυτή η σημαντική αλλαγή στην αρχιτεκτονική του Λευκού Οίκου αναδεικνύει την επιθυμία του για λειτουργικούς χώρους που ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις.

Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος διέταξε την τσιμεντόστρωση του περίφημου Κήπου των Ρόδων, ενός εμβληματικού σημείου του Λευκού Οίκου. Ο βασικός στόχος αυτής της ενέργειας είναι η δημιουργία ενός χώρου προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων. Η μετατροπή αυτή αλλάζει όχι μόνο την αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα του Κήπου των Ρόδων, καθιστώντας τον κατάλληλο για τις ανάγκες των εναέριων μετακινήσεων.

Σχέδια για ένα νέο μνημείο στην Ουάσινγκτον

Πέρα από τις αλλαγές στον Λευκό Οίκο, στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και η ανέγερση ενός νέου μνημείου στην Ουάσινγκτον. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το προτεινόμενο αυτό μνημείο θα ξεπερνά σε μέγεθος ακόμη και την ιστορική Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Η φιλοδοξία για ένα τόσο μεγαλεπήβολο έργο υπογραμμίζει την πρόθεσή του να αφήσει ένα σημαντικό και ορατό αποτύπωμα στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ανέγερση ενός μνημείου τέτοιου μεγέθους θα αποτελούσε ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό και συμβολικό έργο, προσθέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στην πόλη. Η δήλωση για το μέγεθος σε σύγκριση με την Αψίδα του Θριάμβου αναδεικνύει την κλίμακα και τη σημασία που αποδίδει ο Τραμπ σε αυτό το μελλοντικό εγχείρημα.

Η πολιτική δήλωση με το καπέλο «βέτο»

Η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον του Τύπου, κατά την παρουσίαση της απόφασης για τα ιστορικά μνημεία, δεν ήταν χωρίς πολιτικές προεκτάσεις. Ο πρώην πρόεδρος τοποθέτησε εμφανώς στο γραφείο του ένα κόκκινο καπέλο, το οποίο έφερε τη λέξη «Βέτο».

Με αυτή την κίνηση, ο Τραμπ επανέλαβε ουσιαστικά την προειδοποίησή του ότι θα μπλοκάρει νομοσχέδια με τα οποία διαφωνεί. Η συμβολική αυτή ενέργεια έρχεται σε μια περίοδο μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, σηματοδοτώντας τη διάθεσή του να ασκήσει βέτο σε μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και να διατηρήσει την επιρροή του στην πολιτική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Enikos