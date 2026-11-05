Οι Δημοκρατικοί ανοίγουν μέτωπο κατά του Τραμπ: Έρχονται κλητεύσεις για υποθέσεις διαφθοράς και επιχειρηματικών συναλλαγών

Μετά τη διπλή ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, οι Δημοκρατικοί, έχοντας πλέον την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα κύμα κοινοβουλευτικών ερευνών. Αυτή η εξέλιξη απειλεί να μετατρέψει τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ σε μία σκληρή μάχη στις επιτροπές των δύο θεσμικών οργάνων. Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών βρίσκονται οι επιχειρηματικές συναλλαγές της οικογένειας Τραμπ, επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, διεθνείς συμφωνίες ακινήτων, καθώς και η υπόθεση Επστάιν.

Το νέο μέτωπο των Δημοκρατικών

Η αλλαγή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτρέπει πλέον στους Δημοκρατικούς να απαιτήσουν την παρουσία μαρτύρων, να ζητήσουν έγγραφα και να οργανώσουν δημόσιες ακροάσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να ανοίξουν φακέλους που εκτείνονται από τις επιχειρηματικές συναλλαγές της οικογένειας Τραμπ και τα κρυπτονομίσματα, μέχρι την υπόθεση Επστάιν, τον Έλον Μασκ και τις μπίζνες της κυβέρνησης με μεγάλες επιχειρήσεις. Η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τη διαφθορά στην κυβέρνηση αποδείχθηκε ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών.

Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να μετατρέψουν το μήνυμα της κάλπης σε πολιτική και κοινοβουλευτική αντεπίθεση, προετοιμάζοντας έρευνες για τις οικονομικές δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του. Ανώτερα στελέχη των Δημοκρατικών και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου έχουν δεσμευτεί να αξιοποιήσουν τις εξουσίες κλήτευσης και το διευρυμένο ερευνητικό προσωπικό που θα αποκτήσουν με την επικείμενη πλειοψηφία τους. Σκοπός τους είναι να διερευνήσουν αυτό που χαρακτηρίζουν ως αυτοεμπλουτισμό του Προέδρα Ντόναλντ Τραμπ και των ανθρώπων του περιβάλλοντός του εις βάρος του δημοσίου, αν και ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος και η ομάδα του στο Λευκό Οίκο αρνούνται εδώ και καιρό οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες στο μικροσκόπιο

Στην κορυφή της «ατζέντας» των Δημοκρατικών βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να εξακριβώσουν κατά πόσον ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα επηρέασαν κυβερνητικές αποφάσεις και εάν επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον Τραμπ ωφελήθηκαν από την πρόσβασή τους στην εξουσία. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, στις διεθνείς συμφωνίες ακινήτων και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων προετοιμάζουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εποπτείας για να εξετάσουν πώς ο Τραμπ και η οικογένειά του έχουν πλουτίσει από την επανεκλογή του.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών Χάκιμ Τζέφρις από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βουλής, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει την καθαίρεση του Τραμπ για τρίτη φορά. Πριν από μήνες, ο Τζέφρις ανέθεσε στους κορυφαίους Δημοκρατικούς των Επιτροπών Εποπτείας και Δικαιοσύνης, τον βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια και τον βουλευτή Τζέιμι Ράσκιν από το Μέριλαντ, να ηγηθούν της προσπάθειας. Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να συνδέσουν το κόστος της δημόσιας διαφθοράς με τα προβλήματα οικονομικής προσιτότητας που πλήττουν τα πορτοφόλια των Αμερικανών.

Υπόθεση Επστάιν και κλητεύσεις

Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών δεν βρίσκεται μόνο ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά ένα ευρύ δίκτυο συγγενών, συνεργατών, δωρητών και κυβερνητικών αξιωματούχων. Ο Δημοκρατικός βουλευτής, Ρόμπερτ Γκαρσία, που αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, έστειλε το μήνυμα «Βρείτε δικηγόρο». Τον Γκαρσία ακολούθησε ο γερουσιαστής, Ρον Γουάιντεν, ο οποίος περιορίστηκε σε μία λέξη: «Κλητεύσεις».

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής είχε πραγματοποιήσει, κυρίως εθελοντικές συνεντεύξεις με πρόσωπα από το περιβάλλον του διαβόητου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, χωρίς την υποχρέωση κατάθεσης υπό όρκο. Ο Γκαρσία έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να αλλάξει αυτή την πρακτική και να κληθούν περισσότεροι εμπλεκόμενοι να απαντήσουν δημόσια στις ερωτήσεις των νομοθετών. Ο ίδιος έγραψε «Ετοιμαστείτε νομικά» στο X καθώς άρχισαν να καταφθάνουν τα αποτελέσματα των εκλογών που ευνοούσαν τους Δημοκρατικούς την Τρίτη το βράδυ.

Δηλώσεις Δημοκρατικών στελεχών

Ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει στη θέση του ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία το επόμενο έτος, δήλωσε ότι «Οι Αμερικανοί θέλουν να εξαλείψουμε τη διαφθορά στην κυβέρνηση». Πρόσθεσε επίσης ότι «Κανένας Αμερικανός δεν πρέπει να αναγκάζεται να κάνει συμβιβασμούς στο σούπερ μάρκετ, ενώ ο Τραμπ πραγματοποιεί συναλλαγές με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες στο χρηματιστήριο».

Η «αποφράδα» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, 3η Νοεμβρίου 2026, άνοιξε τον δρόμο για ένα «κύμα» κοινοβουλευτικών ερευνών. Η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου, οι αντιδράσεις για τον πόλεμο με το Ιράν και οι πρώτες αποστάσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς εντείνουν την κρίση στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με στελέχη του κόμματος να ζητούν αλλαγή πορείας, αναδιάρθρωση του Λευκού Οίκου και επανεξέταση της πολιτικής του προέδρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit