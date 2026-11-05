Παραλύει η Γαλλία από μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις

Η Γαλλία συγκλονίζεται από ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, μαθητές και φοιτητές να συμμετέχουν σε γενική απεργία και διαδηλώσεις. Οι κινητοποιήσεις στρέφονται κατά των περικοπών και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση Μακρόν για τον προϋπολογισμό λιτότητας. Σύμφωνα με τις διαφορετικές εκτιμήσεις κυβέρνησης και συνδικάτων, ο αριθμός των διαδηλωτών κυμάνθηκε από 600.000 έως 1,6 εκατομμύρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έκταση των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Οι εκτιμήσεις για τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επίσημων αρχών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η κυβέρνηση εκτίμησε ότι τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στις διαδηλώσεις, ενώ η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανέβασε τον αριθμό σε σχεδόν 1,6 εκατομμύρια διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, αλλά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, περίπου 270.000 άτομα είχαν ήδη συμμετάσχει σε συνδικαλιστικές δράσεις που διεξήχθησαν σε 180 διαφορετικές συγκεντρώσεις εκτός του Παρισιού. Εκπαιδευτικοί, προσωπικό νοσοκομείων και εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους ένωσαν τις δυνάμεις τους με μαθητές λυκείου και φοιτητές, διαδηλώνοντας σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά σε πολλές πόλεις.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών και η πίεση στην κυβέρνηση

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται καθώς τα συνδικάτα έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Επισημαίνουν ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν συμβαδίζουν με τις ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις εκφράζουν την έντονη αντίθεση στις κυβερνητικές περικοπές και τις αυξανόμενες απολύσεις που παρατηρούνται.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική πίεση λόγω του προϋπολογισμού λιτότητας που προωθεί. Οι πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται, θεωρώντας ότι επιδεινώνει την κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Επεισόδια και εκτεταμένες αστυνομικές επεμβάσεις

Σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας, οι διαδηλώσεις δεν κύλησαν ομαλά, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια και αστυνομικές επεμβάσεις. Στο Μπορντό και τη Λυών, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα προς το τέλος των διαδηλώσεων, προσπαθώντας να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Στο Παρίσι, η αστυνομία παρενέβη νωρίς το πρωί για να εμποδίσει μαθητές να στήσουν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάδους απορριμμάτων έξω από γυμνάσια σε διάφορα σημεία της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, στα ανατολικά του Παρισιού, στο γυμνάσιο «Hélène Boucher», οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να αποτρέψουν την είσοδο μαθητών στο κτίριο. Επιπλέον, ένα λύκειο κοντά στην Τουλούζη πυρπολήθηκε, ενώ αναφέρθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων σε πολλαπλές πόλεις, με την αστυνομία να επεμβαίνει βίαια για να διαλύσει τους διαδηλωτές, όπως στην Place de la Nation.

Μέτρα ασφαλείας και επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Η αστυνομική παρουσία ήταν ιδιαίτερα έντονη σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να έχουν αναπτύξει συνολικά 70.000 αστυνομικούς για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων. Οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και συγκρούστηκαν με διαδηλωτές σε διάφορα σημεία, καθώς οι εθνικές διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν.

Ως άμεση συνέπεια των μαζικών κινητοποιήσεων, ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι παρέμεινε κλειστός για το κοινό. Παράλληλα, η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στη Γαλλία, ενημερώνοντας τους επισκέπτες για το τι πρέπει να αναμένουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναταραχής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis