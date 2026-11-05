Μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις: Υπογραφή από ρωσική ακροδεξιά οργάνωση

Ένα πρωτοφανές κύμα απειλών για τοποθέτηση βομβών έχει επηρεάσει περισσότερες από τριάντα πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις αρχές της εβδομάδας, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση στις αερομεταφορές. Τα περιστατικά οδήγησαν σε αναγκαστικές προσγειώσεις, εκτροπές αεροσκαφών και κινητοποίηση μαχητικών, με τις ευρωπαϊκές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο συντονισμένης εκστρατείας αποσταθεροποίησης. Ανώνυμα μηνύματα που εστάλησαν σε ιταλικά αεροδρόμια έφεραν την υπογραφή μιας οργάνωσης που παραπέμπει σε απαγορευμένο ρωσικό ακροδεξιό κίνημα.

Το κύμα των απειλών και οι επιπτώσεις

Περισσότερες από 30 πτήσεις έχουν επηρεαστεί από απειλές για βόμβες σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ειδικότερα, τουλάχιστον 27 πτήσεις δέχθηκαν απειλές μόνο την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, ενώ συνολικά, τουλάχιστον 33 πτήσεις έχουν επηρεαστεί από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου. Τα περιστατικά της Πέμπτης αποτελούν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση απειλών μέσα στην εβδομάδα, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας.

Οι απειλές αυτές προκάλεσαν αναγκαστικές προσγειώσεις, εκτροπές αεροσκαφών, κινητοποίηση μαχητικών αεροσκαφών και εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας σε δεκάδες ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το πρωτοφανές αυτό κύμα αναστάτωσης επηρέασε χιλιάδες επιβάτες και δημιούργησε σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις αεροπορικές εταιρείες. Μέχρι στιγμής, όλες οι απειλές που έχουν ελεγχθεί αποδείχθηκαν αβάσιμες, καθώς δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα αεροσκάφη.

Οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» στο επίκεντρο

Μια σημαντική εξέλιξη στις έρεψεις καταγράφηκε στην Ιταλία, όπου ανώνυμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς αεροπορικές αρχές έφεραν την υπογραφή «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» (Fighters of the Male State). Η ονομασία αυτή παραπέμπει σε ακροδεξιό κίνημα που ιδρύθηκε στη Ρωσία και έχει απαγορευτεί.

Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς εάν πρόκειται για συντονισμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης των αερομεταφορών. Τα σενάρια υβριδικού πολέμου βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση και τους στόχους πίσω από αυτές τις ενέργειες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι υπεύθυνοι για τις απειλές δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Τα μηνύματα που έφτασαν στην Ιταλία

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA και τη δημόσια τηλεόραση Rai, ένα από τα μηνύματα εστάλη νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων της Ρώμης, καθώς και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το email, γραμμένο στα ιταλικά, είχε ως θέμα «Ειδοποίηση απειλής» και ισχυριζόταν ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί σε συγκεκριμένες πτήσεις.

Συγκεκριμένα, οι αποστολείς ισχυρίζονταν ότι υπήρχαν βόμβες σε δύο πτήσεις: μία της Finnair, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, και μία της Aer Lingus, από το Δουβλίνο προς την ιταλική πρωτεύουσα. Οι απειλές ανέφεραν ότι οι βόμβες θα εκρήγνυνταν μέσα σε 60 λεπτά και υποστήριζαν ότι οι ενέργειές τους θα άφηναν το στίγμα τους στην ιστορία.

Το περιεχόμενο των απειλών

Το περιεχόμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στις ιταλικές αρχές περιείχε μισογυνικές αναφορές. Οι αποστολείς κατηγορούσαν τους παραλήπτες ότι υποστηρίζουν ένα «φεμινιστικό καθεστώς», προσδίδοντας στις απειλές ένα ιδεολογικό υπόβαθρο.

Το email κατέληγε με μια δραματική απειλή, αναφέροντας ότι «ο ουρανός θα γινόταν κόκκινος». Παρά την ένταση των απειλών και την κινητοποίηση των αρχών, οι έλεγχοι ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη δεν αποκάλυψαν την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών, επιβεβαιώνοντας ότι οι απειλές ήταν αβάσιμες.

Με πληροφορίες από: Enikos