Νέες απειλές για βόμβες σε ευρωπαϊκά αεροσκάφη από «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

Νέο κύμα ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών σε επιβατικά αεροσκάφη προκάλεσε αναστάτωση στην ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία, για τρίτη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα. Τουλάχιστον 27 αεροσκάφη βρέθηκαν στο επίκεντρο των απειλών, με ορισμένες πτήσεις να πραγματοποιούν αναγκαστικές προσγειώσεις και άλλες να συνοδεύονται από μαχητικά αεροσκάφη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένα από τα απειλητικά μηνύματα έφεραν την υπογραφή των «Μαχητών του Ανδρικού Κράτους», ονομασία που αποδίδεται σε ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση. Μέχρι στιγμής, καμία από τις απειλές δεν έχει αποδειχθεί αληθινή.

Το κύμα των απειλών και οι επιπτώσεις

Η αναστάτωση στην ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία ήταν έντονη, καθώς οι απειλές επηρέασαν τουλάχιστον 27 αεροσκάφη. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες πτήσεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν αναγκαστικές προσγειώσεις, ενώ άλλες συνοδεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που καταγράφεται ένα τέτοιο κύμα ψευδών απειλών, δημιουργώντας προβλήματα στις αερομεταφορές και κινητοποιώντας τις αρχές ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών.

Οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» πίσω από τα μηνύματα

Ορισμένα από τα απειλητικά μηνύματα έφεραν την υπογραφή των «Μαχητών του Ανδρικού Κράτους», μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης. Σε ένα email που αφορούσε πτήση με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας, οι συντάκτες απειλούσαν ότι θα προκαλέσουν έκρηξη μέσα σε 60 λεπτά, χρησιμοποιώντας παράλληλα αναφορές σε ένα υποτιθέμενο «φεμινιστικό καθεστώς».

Σύμφωνα με μήνυμα που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, η απειλή για την πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος».

Αντίστοιχα μηνύματα, γραμμένα στα ιταλικά και με την ίδια υπογραφή, φέρεται να εστάλησαν και για πτήσεις προς τη Ρώμη, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα μηνύματα περιείχαν παρόμοιες αναφορές και αποδίδονταν επίσης στους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους».

Ο τρόπος διαχείρισης των απειλών

Οι απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αεροσκάφη μεταφέρονται συνήθως μέσω ανώνυμων τηλεφωνημάτων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και αρμόδιες αρχές. Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν δημοσιοποιούν πάντοτε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν ή διαχειρίζονται τέτοιες πληροφορίες, καθώς η αποκάλυψη λεπτομερειών θα μπορούσε να διευκολύνει πιθανούς μιμητές ή να επηρεάσει τις έρεψεις.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας δήλωσε στο CNN ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση έλαβε απειλή μέσω ανώνυμου email, το οποίο απευθυνόταν απευθείας στο αεροδρόμιο. Η τσεχική αστυνομία ανέφερε ότι παρόμοια μηνύματα είχαν σταλεί και σε άλλους ευρωπαϊκούς αερολιμένες. Όπως εξήγησε στο Reuters ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας ασφάλειας αερομεταφορών Dyami, το τμήμα ασφαλείας μιας αεροπορικής εταιρείας εξετάζει αρχικά κάθε αναφορά βάσει συγκεκριμένης λίστας ελέγχου. Στη συνέχεια ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr