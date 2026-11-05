Ισόβια κάθειρξη στον Αμερικανό που δολοφόνησε σύντροφο και κόρη στη Ρώμη – Είχε συλληφθεί στη Σκιάθο

Ιταλικό δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Αμερικανό Φράνσις Κόφμαν για τη δολοφονία της Ρωσίδας συντρόφου του, Αναστάσια Τροφίμοβα, και της νεογέννητης κόρης τους, Ανδρομέδας. Οι σοροί των δύο γυναικών είχαν εντοπιστεί πέρυσι σε πάρκο της Ρώμης, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στην Ιταλία. Ο Κόφμαν, ο οποίος είχε διαφύγει στην Ελλάδα μετά τις δολοφονίες, συνελήφθη στη Σκιάθο.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Ρώμης

Το δικαστήριο της Ρώμης καταδίκασε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, τον Φράνσις Κόφμαν, ο οποίος κατάγεται από την Καλιφόρνια, για τη δολοφονία της 28χρονης Αναστάσια Τροφίμοβα και της 11 μηνών κόρης τους, Ανδρομέδας. Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι ισόβια κάθειρξη, συμπεριλαμβανομένων τριών ετών απομόνωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Αναστάσια Τροφίμοβα καταγόταν από τη Σιβηρία, ενώ η κόρη τους, Ανδρομέδα, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2024. Η απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο αποτελούνταν από δύο δικαστές και έξι ενόρκους, ήρθε μετά από μια δίκη που προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Η πορεία προς τις δολοφονίες

Η Αναστάσια Τροφίμοβα γνώρισε τον Φράνσις Κόφμαν στη Μάλτα, κατά τη διάρκεια διακοπών το 2023. Μετά τη γέννηση της κόρης τους, Ανδρομέδας, η οικογένεια μετακόμισε αργότερα στη Ρώμη. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Τροφίμοβα δολοφονήθηκε πρώτη, στις αρχές Ιουνίου του 2025.

Οι σοροί της μητέρας και του παιδιού εντοπίστηκαν με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, στις 7 Ιουνίου 2025, σε πάρκο της Ρώμης, συγκεκριμένα στο Βίλα Παμφίλι. Αρχικά, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να ταυτοποιήσει τη μητέρα και το παιδί, καθώς οι σοροί τους βρέθηκαν γυμνές.

Τα στοιχεία των εισαγγελέων και η διαφυγή του δράστη

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τα οποία έδειξαν τον Κόφμαν να κουβαλά το βρέφος προς το πάρκο Βίλα Παμφίλι μετά τη δολοφονία της συντρόφου του. Στη συνέχεια, ο Κόφμαν επέστρεψε περίπου μία ώρα αργότερα χωρίς το βρέφος, ενισχύοντας την κατηγορία εναντίον του.

Ο Φράνσις Κόφμαν έφυγε από την Ιταλία λίγο αργότερα, επιχειρώντας να διαφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στη Σκιάθο, όπου και κρυβόταν μετά το διπλό έγκλημα.

Η υπεράσπιση και η απόφαση των ενόρκων

Η υπεράσπιση του Φράνσις Κόφμαν υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εκείνος διέπραξε τις δολοφονίες. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Πάολο Φότι, δήλωσε στο δικαστήριο ότι «πρόκειται για μια δίκη που βασίζεται σε έμμεσες αποδείξεις, και οι έμμεσες αποδείξεις δεν συνιστούν απόδειξη».

Παρά τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, το δικαστήριο, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία, έκρινε τον Κόφμαν ένοχο για τις δολοφονίες και του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Το προφίλ του καταδικασθέντος

Ο Φράνσις Κόφμαν, εκτός από το όνομα αυτό, χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρέξαλ Φορντ. Ο ίδιος συστηνόταν ως σκηνοθέτης ή παραγωγός κινηματογράφου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη δραστηριότητά του αυτή στις πηγές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki