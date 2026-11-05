Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ινδία: Διανομέας γλίτωσε την τελευταία στιγμή

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, όταν μια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διάρκεια της παράδοσής της σε ένα σπίτι. Ο διανομέας βρέθηκε αντιμέτωπος με τις φλόγες και τη σφοδρή έκρηξη, γλιτώνοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από σοβαρό τραυματισμό. Το γεγονός, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο, δείχνει την επικινδυνότητα τέτοιων στιγμών.

Η δραματική στιγμή της έκρηξης

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη στιγμή που ο διανομέας ολοκλήρωνε την παράδοση της φιάλης υγραερίου. Αφού είχε ξεφορτώσει τη φιάλη, ετοιμαζόταν να την τοποθετήσει στο κατώφλι του σπιτιού, μια φαινομενικά συνηθισμένη διαδικασία. Ωστόσο, η κατάσταση πήρε μια δραματική τροπή μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, ξέσπασαν φλόγες, οι οποίες αμέσως οδήγησαν σε μια τεράστια έκρηξη. Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε άμεση και εκτεταμένη ανάφλεξη, θέτοντας σε κίνδυνο τον διανομέα που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο. Το βίντεο που κατέγραψε το συμβάν αποτυπώνει πλήρως τη σφοδρότητα και την αιφνιδιαστική φύση του γεγονότος.

Το σκηνικό στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε σε ένα σπίτι στην πόλη του Μπανγκαλόρ, στην Ινδία. Η παράδοση φιαλών υγραερίου αποτελεί μια καθημερινή διαδικασία σε πολλά νοικοκυριά, καθιστώντας το συγκεκριμένο περιστατικό ακόμα πιο ανησυχητικό λόγω της απρόβλεπτης και βίαιης εξέλιξής του. Η καταγραφή του γεγονότος σε βίντεο προσφέρει μια σαφή εικόνα του τι συνέβη εκείνη τη στιγμή.

Η στιγμή της έκρηξης, όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, είναι συγκλονιστική και δείχνει τις φλόγες να τυλίγουν την περιοχή γύρω από τον διανομέα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν ακόμα και οι πιο συνηθισμένες εργασίες, ειδικά όταν εμπλέκονται εύφλεκτα υλικά όπως το υγραέριο.

Η πιθανή αιτία πίσω από την ανάφλεξη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά που οδήγησε στην έκρηξη της φιάλης υγραερίου φέρεται να προήλθε από μια αναμμένη λάμπα πετρελαίου. Αυτή η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη για την κατανόηση του πώς ξεκίνησε η αλυσιδωτή αντίδραση που κατέληξε στην έκρηξη. Η παρουσία μιας ανοιχτής φλόγας κοντά σε φιάλη υγραερίου δημιούργησε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Η αναμμένη λάμπα πετρελαίου φαίνεται να ήταν η πηγή της ανάφλεξης, η οποία πυροδότησε τις φλόγες που γρήγορα επεκτάθηκαν και προκάλεσαν την έκρηξη του περιεχομένου της φιάλης. Αυτό το στοιχείο εξηγεί την ξαφνική εμφάνιση των φλογών ακριβώς τη στιγμή που ο διανομέας επιχειρούσε να τοποθετήσει τη φιάλη στο κατώφλι του σπιτιού.

Ο διανομέας γλίτωσε από βέβαιο κίνδυνο

Ο διανομέας, ο οποίος βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση με τη φιάλη τη στιγμή της έκρηξης, βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Οι φλόγες και η έκρηξη τον περικύκλωσαν, δημιουργώντας μια κατάσταση όπου «παραλίγο να καεί ζωντανός», όπως αναφέρεται. Η ταχύτητα με την οποία εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα δεν του άφησε περιθώρια αντίδρασης, παρά μόνο να αντιμετωπίσει την άμεση απειλή.

Η τεράστια έκρηξη και οι φλόγες που ακολούθησαν θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει πολύ σοβαρούς τραυματισμούς στον διανομέα. Το γεγονός ότι κατάφερε να επιβιώσει από ένα τέτοιο περιστατικό, αν και συγκλονισμένος, υπογραμμίζει την τύχη του μπροστά σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο. Το βίντεο αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία του κινδύνου που διέτρεξε ο άνθρωπος αυτός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta