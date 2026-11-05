Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ μετά τις απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, επιβεβαίωσε την ενεργοποίηση ενός σημαντικού μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός αυτός αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και η ενεργοποίησή του έρχεται ως άμεση απάντηση στις δεκάδες απειλές για βόμβες που έχουν καταγραφεί σε επιβατικά αεροσκάφη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Οι απειλές αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία και έχουν οδηγήσει τις ευρωπαϊκές αρχές σε συντονισμένες ενέργειες για την ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων και την προστασία των πολιτών. Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της άμεσης αντίδρασης απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Η επιβεβαίωση του ευρωπαίου επιτρόπου

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ως αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος για τις Μεταφορές, προέβη σε επίσημη δήλωση επιβεβαιώνοντας την ενεργοποίηση του μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός είναι σχεδιασμένος για την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ελήφθη μετά από μια σειρά περιστατικών όπου αναφέρθηκαν απειλές για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη, επηρεάζοντας πτήσεις και αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο επίτροπος τόνισε ότι η άμεση ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

Διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των πολιτών

Στη δήλωσή του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν σαφής ως προς τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε τέτοιες ενέργειες. «Οποιαδήποτε απειλή κατά αμάχων είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την απόλυτη καταδίκη τέτοιων πράξεων που στοχεύουν στην πρόκληση φόβου και αναστάτωσης.

Ο επίτροπος πρόσθεσε ότι «η διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών παραμένει προτεραιότητα». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών αρχών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των μεταφορών.

Στενή παρακολούθηση και συνεργασία

Ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές «παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επαφή με τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας». Αυτό καταδεικνύει τον συντονισμένο χαρακτήρα των ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Επιπλέον, ο Ευρωπαίος επίτροπος απηύθυνε συγκεκριμένο αίτημα προς τις εθνικές αρχές. «Ζήτησα από τις εθνικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση των απειλών κατά της ασφάλειας, τη διερεύνηση των περιστατικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας της αεροπορίας, να συνεργαστούν στενά με τους διαχειριστές αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε. Η έκκληση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στην ασφάλεια, που να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι εθνικές έρευνες συνεχίζονται

Αναφορικά με τη φύση και την πιθανή σύνδεση των περιστατικών, ο Απόστολος Τζιτζικώστας σημείωσε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. «Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα αναφερόμενα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε.

Τόνισε, τέλος, ότι «οι εθνικές έρευνες συνεχίζονται». Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος, στο οποίο αναφέρθηκαν απειλές, διεξάγει τις δικές του έρευνες για να διαπιστώσει τις συνθήκες και την προέλευση των απειλών, καθώς και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στον εναέριο χώρο του.

Με πληροφορίες από: Enikos