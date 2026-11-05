Ρωσία: Υπό προσωρινή διαχείριση τα περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco International

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα την Πέμπτη, με το οποίο έθεσε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco International (JTI) υπό προσωρινή διαχείριση. Η JTI, η οποία αποτελεί μέρος της Japan Tobacco Inc., αυτοπροσδιορίζεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός καπνού στη Ρωσία βάσει όγκου πωλήσεων. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων κινήσεων της Μόσχας, που έχουν οδηγήσει πολλές ξένες εταιρείες να χάσουν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.

Η απόφαση για την Japan Tobacco International

Το διάταγμα του Ρώσου προέδρου αφορά συγκεκριμένα τα μερίδια της JTI σε τέσσερις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Ρωσία. Αυτά τα μερίδια τέθηκαν υπό τη διαχείριση της ρωσικής εταιρείας Industrial Assets. Αν και το διάταγμα δεν παρείχε συγκεκριμένους λόγους για την ενέργεια αυτή, το Κρεμλίνο έχει συνδέσει στο παρελθόν ανάλογες κινήσεις με τη συμπεριφορά χωρών που χαρακτηρίζει ως «εχθρικές».

Η Japan Tobacco International αποτελεί έναν σημαντικό παίκτη στην αγορά καπνού της Ρωσίας, και η ανάληψη των περιουσιακών της στοιχείων σηματοδοτεί μια περαιτέρω ενέργεια της ρωσικής κυβέρνησης έναντι ξένων επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή ακολουθεί ένα μοτίβο που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες, επηρεάζοντας εταιρείες από διάφορους κλάδους.

Προηγούμενες αναλήψεις ξένων επιχειρήσεων

Η απόφαση για την JTI δεν είναι μεμονωμένη. Τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία είχε ήδη θέσει υπό προσωρινή διαχείριση τα περιουσιακά στοιχεία του ελβετικού κολοσσού τροφίμων Nestle, του γερμανικού χονδρεμπόρου Metro AG και του γαλλικού λιανοπωλητή Auchan. Αυτές οι ενέργειες είχαν προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο, η Μόσχα προχώρησε στην ανάληψη του ελέγχου των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών εταιρειών. Για αυτές τις περιπτώσεις, η Ρωσία επικαλέστηκε την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών προς την Ουκρανία, καθώς και αυτό που χαρακτήρισε ως παράνομες απαλλοτριώσεις ρωσικής περιουσίας.

Κλιμάκωση στις ρωσο-ιαπωνικές σχέσεις

Η ενέργεια κατά της Japan Tobacco International έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις διμετρικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας. Τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε δηλώσει ότι θεωρεί την πώληση ενός drone στην Ουκρανία από μια ιαπωνική εταιρεία ως ένα εχθρικό βήμα. Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει για μια σκληρή απάντηση σε τέτοιες ενέργειες.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου στην περιοχή Σαχαλίνης της Άπω Ανατολής, με την υποψία κατασκοπείας. Αυτά τα γεγονότα σηματοδοτούν ένα νέο χαμηλό στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Το πλαίσιο των ρωσικών ενεργειών

Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις της Ρωσίας να θέτει ξένα περιουσιακά στοιχεία υπό προσωρινή διαχείριση εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις ενέργειες ως απάντηση σε αυτό που θεωρεί «εχθρική» συμπεριφορά από ορισμένες χώρες.

Οι δηλώσεις της Μόσχας αναφέρουν συχνά την υποστήριξη προς την Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τις κατηγορίες για «παράνομες απαλλοτριώσεις ρωσικής περιουσίας», ως τους βασικούς λόγους για την ανάληψη του ελέγχου των ξένων εταιρειών. Η περίπτωση της JTI προστίθεται σε αυτή τη λίστα, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να εφαρμόσει αυτή την πολιτική έναντι των ξένων επενδύσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki