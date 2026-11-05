Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί και εννέα τραυματίες από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (5/11/2026) στη Νέα Υόρκη, όταν μια καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων. Οι φλόγες τύλιξαν το κτίριο, εγκλωβίζοντας τους κατοίκους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Συνολικά εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ανάμεσά τους και τρεις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

Πυρκαγιά στο Μπρούκλιν και άμεση κινητοποίηση

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (5/11/2026) σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην περιοχή του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα, το συμβάν αφορούσε ένα σπίτι στην περιοχή Sunset Park, το οποίο τυλίχθηκε πλήρως στις φλόγες, όπως περιγράφεται στις πρώτες πληροφορίες. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή από την πρώτη στιγμή, καθώς τεράστιες φλόγες και πυκνοί καπνοί έβγαιναν από τα παράθυρα του κτιρίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με περισσότερους από 230 πυροσβέστες και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Όταν έφτασαν οι πρώτες μονάδες, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στους δύο πρώτους ορόφους του κτιρίου, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς είναι τραγικός, καθώς έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, εντόπισαν αρχικά τέσσερις ανθρώπους νεκρούς εντός του χώρου της πυρκαγιάς. Η μάχη για τη ζωή συνεχίστηκε για άλλους δύο εγκλωβισμένους, οι οποίοι ανασύρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, τα δύο αυτά άτομα κατέληξαν αργότερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε έξι. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους πυροσβέστες, οι οποίοι κλήθηκαν να επιχειρήσουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, με τις φλόγες να έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Τραυματίες πολίτες και πυροσβέστες

Πέρα από τους νεκρούς, η πυρκαγιά άφησε πίσω της και εννέα τραυματίες. Συγκεκριμένα, έξι πολίτες υπέστησαν τραυματισμούς, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την πορεία της υγείας τους. Οι υπόλοιποι τέσσερις πολίτες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Στην επιχείρηση διάσωσης και κατάσβεσης τραυματίστηκαν επίσης και τρεις πυροσβέστες. Οι τραυματισμοί τους υπογραμμίζουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Διερεύνηση για μπαταρία ιόντων λιθίου

Ένα επιπλέον στοιχείο που προέκυψε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν η παρουσία μπαταρίας ιόντων λιθίου εντός του κτιρίου που επλήγη από την πυρκαγιά. Λόγω αυτού του ευρήματος, κλήθηκε στο σημείο ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών για να εξετάσει την κατάσταση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί με σαφήνεια εάν η συγκεκριμένη μπαταρία συνδέεται άμεσα με την εκδήλωση της φωτιάς ή αν συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωσή της. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από: Newsit