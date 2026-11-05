Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, έπειτα από δικαστική διαδικασία. Ο 51χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης πολλών ετών, όπως τον ενημέρωσε ο δικαστής. Η ποινή του αναμένεται να επιβληθεί τη Δευτέρα, ενώ έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Η ετυμηγορία των ενόρκων

Οι ένορκοι κατέληξαν στην ετυμηγορία τους, κρίνοντας τον Ράσελ Μπραντ ένοχο για σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα, ο κωμικός ηθοποιός καταδικάστηκε για τον βιασμό μιας 21χρονης θαυμάστριας. Η συνάντηση με τη νεαρή γυναίκα είχε γίνει μετά από μία από τις παραστάσεις του στο Hammersmith Apollo, το έτος 2009.

Πέρα από την κατηγορία του βιασμού, ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος και για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Παράλληλα, ο 51χρονος αθωώθηκε από δύο άλλες κατηγορίες βιασμού που τον βάραιναν, καθώς και από μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη.

Οι λεπτομέρειες των επιθέσεων

Οι σεξουαλικές επιθέσεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχος ο Ράσελ Μπραντ αφορούν διαφορετικά περιστατικά και χρονικές περιόδους. Ένα από αυτά αφορά σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας υπαλλήλου του Capital Radio. Η επίθεση αυτή φέρεται να έλαβε χώρα σε έναν διάδρομο το 2005, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Μια άλλη καταδίκη αφορά σεξουαλική επίθεση εναντίον υπαλλήλου του Channel 4. Αυτό το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός αναγκαστικού μασάζ, το έτος 2009. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο ηθοποιός ήταν συνολικά επτά, σε βάρος έξι γυναικών, και φέρονταν να έχουν διαπραχθεί σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα, από το 1999 έως το 2009.

Η στάση του Μπραντ και η προφυλάκιση

Καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο Ράσελ Μπραντ είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονταν. Ο ίδιος υποστήριζε ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή είχε με τις γυναίκες ήταν συναινετική. Ωστόσο, οι ένορκοι κατέληξαν σε διαφορετική κρίση, οδηγώντας στην καταδίκη του για τα τέσσερα αδικήματα.

Μετά την έκδοση των ετυμηγοριών, ο κωμικός ηθοποιός τέθηκε υπό κράτηση. Η απόφαση για την προφυλάκισή του ελήφθη ενόψει της επιβολής της ποινής του. Ο Μπραντ, ο οποίος συνοδευόταν στο δικαστήριο από τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, αναμένει πλέον την ανακοίνωση της ποινής του.

Η προειδοποίηση του δικαστή

Ο δικαστής Μπενάθαν, μετά την καταδίκη του Ράσελ Μπραντ, τον προειδοποίησε ότι αντιμετωπίζει φυλάκιση. Ο δικαστής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Μπραντ έχει καταδικαστεί για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και ο βιασμός, και ότι η συνέπεια αυτού είναι αναπόφευκτα μια σημαντική ποινή φυλάκισης.

Ο δικαστής Μπενάθαν πρόσθεσε πως η τρέχουσα άποψή του είναι ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να τεθεί υπό κράτηση. Η ποινή του 51χρονου ηθοποιού και κωμικού έχει προγραμματιστεί να επιβληθεί τη Δευτέρα στο Southwark Crown Court, όπου θα ανακοινωθεί το ακριβές ύψος της ποινής φυλάκισης που θα εκτίσει.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit