Νέα τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί από φωτιά σε κτίριο στο Μπρούκλιν

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (5/11) στη Νέα Υόρκη, καθώς μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στο Μπρούκλιν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά. Οι φλόγες, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε σπίτι στην 58η Οδό, επεκτάθηκαν γρήγορα και σε διπλανό κτίριο, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της πόλης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) έθεσε την πυρκαγιά υπό έλεγχο μετά από πολύωρη μάχη, ενώ ειδική ομάδα διερευνά τα αίτια της καταστροφής.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η επέκτασή της

Η κλήση για την πυρκαγιά ελήφθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης στη 1:39 π.μ. τοπική ώρα, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Η φωτιά ξέσπασε σε ένα διώροφο οίκημα που βρίσκεται στην 58η Οδό, στην περιοχή Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν. Σύμφωνα με τις αναφορές των αξιωματούχων της πυροσβεστικής, πυκνές φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εντός του αρχικού κτιρίου.

Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που οι φλόγες δεν περιορίστηκαν στο σημείο εκκίνησης. Επεκτάθηκαν και σε ένα διπλανό κτίριο, δημιουργώντας ένα ευρύτερο μέτωπο και καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο. Η άμεση επέμβαση των αρχών ήταν κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης σε άλλα γειτονικά κτίρια.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 231 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από 74 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (EMS) βρέθηκαν στην περιοχή για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή τραυματιών.

Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες για αρκετές ώρες. Καταγράφηκαν να ρίχνουν συνεχώς νερό στην κατοικία, ενώ παράλληλα αναζητούσαν επίμονα κρυμμένες εστίες φωτιάς πίσω από τοίχους και εξωτερικές επενδύσεις. Το έργο τους περιλάμβανε επίσης την πρόσβαση σε σημεία πάνω από σκάλες που εκτείνονταν ψηλότερα από το κτίριο. Τελικά, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 4:28 π.μ., όπως επιβεβαίωσε η FDNY.

Ο τραγικός απολογισμός σε νεκρούς και τραυματίες

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα βαρύς. Αρχικά, τέσσερα άτομα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά στο σημείο της τραγωδίας. Δύο επιπλέον άτομα, τα οποία είχαν διακομιστεί σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους έξι.

Πέρα από τους θανάτους, η πυρκαγιά άφησε πίσω της και επτά τραυματίες. Ένα άτομο υπέστη σοβαρά τραύματα, ωστόσο η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Επιπλέον, τρεις πολίτες και τρεις πυροσβέστες γλίτωσαν από το περιστατικό με ελαφρά τραύματα, τα οποία δεν εμπνέουν ανησυχία. Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός ενημερώθηκε για το συμβάν και τις ανάγκες που προέκυψαν.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, ξεκίνησε άμεσα η έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Ερευνητές της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, διεξάγοντας τη σχετική διερεύνηση. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ζητήθηκε η συνδρομή ομάδας διαχείρισης επικίνδυνων υλικών.

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας είναι η αξιολόγηση της ύπαρξης μπαταρίας ιόντων λιθίου στον χώρο. Παρόλα αυτά, παραμένει άγνωστο εάν αυτή η μπαταρία συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή αν πρόκειται για άλλη αιτία. Για το συμβάν ενημερώθηκε επίσης το Τμήμα Κτιρίων της Νέας Υόρκης, το οποίο θα συμβάλει στην περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Enikos