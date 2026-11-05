Ξεκίνησε η παραγωγή του πρώτου Eurofighter Typhoon για την Τουρκία

Η παραγωγή του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter Typhoon για την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας ξεκίνησε επίσημα στις εγκαταστάσεις της BAE Systems στη Βρετανία. Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 από την ίδια την εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με την Τουρκία να καθίσταται ο δέκατος χρήστης του προγράμματος.

Η έναρξη της παραγωγής και η ευρωπαϊκή συνεργασία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της BAE Systems, η συναρμολόγηση της μπροστινής ατράκτου του πρώτου Eurofighter Typhoon που προορίζεται για την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βρετανία, και συγκεκριμένα στο Σάμλσμπερι του Λάνκασαϊρ.

Παράλληλα, βασικά εξαρτήματα για τα νέα μαχητικά κατασκευάζονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του Eurofighter. Για παράδειγμα, η Airbus Defence έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή της κεντρικής ατράκτου του πρώτου τουρκικού αεροσκάφους στις εγκαταστάσεις της στη Γερμανία, αναδεικνύοντας τη διεθνή συνεργασία πίσω από το πρόγραμμα.

Η σύμβαση και το οικονομικό της μέγεθος

Η συμφωνία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Βρετανίας στις 27 Οκτωβρίου 2025. Η σύμβαση αφορά την απόκτηση 20 αεροσκαφών τύπου Tranche 4, με το συνολικό της ύψος να ανέρχεται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια λίρες.

Το ποσό αυτό καλύπτει όχι μόνο την προμήθεια των αεροσκαφών, αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό αποστολής, καθώς και τα πυρομαχικά που θα τα συνοδεύουν. Η υπογραφή της σύμβασης αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη των διαδικασιών παραγωγής και παράδοσης των μαχητικών.

Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων

Η τελική συναρμολόγηση των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της BAE Systems στο Γουάρτον της Βρετανίας. Έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των μαχητικών στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.

Οι πρώτες έξι μονάδες αναμένεται να παραδοθούν το έτος 2030. Θα ακολουθήσουν άλλα οκτώ μαχητικά το 2031, ενώ οι τελευταίες έξι μονάδες θα παραδοθούν το 2032, ολοκληρώνοντας έτσι την παρτίδα των 20 αεροσκαφών που προβλέπει η αρχική σύμβαση.

Εκπαίδευση πιλότων και δηλώσεις

Πέρα από την προμήθεια των αεροσκαφών, η Βρετανία και η Τουρκία υπέγραψαν τον περασμένο Μάιο μια επιπλέον συμφωνία που αφορά την εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) θα αναλάβει την εκπαίδευση δέκα Τούρκων πιλότων, προετοιμάζοντάς τους για τη χρήση των νέων μαχητικών.

Ο Ντέιβ Γουάρντ, Αντιπρόεδρος της BAE Systems για την Τουρκία, δήλωσε σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος: «Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για το πρόγραμμα και μια απόδειξη στον Τούρκο πελάτη μας ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία εργάζεται σκληρά για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις μας προς αυτούς». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Typhoon θα αποτελέσει βασικό μέρος της πρώτης γραμμής της Τουρκίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως τη ραχοκοκαλιά της μαχητικής αεροπορικής ισχύος του ΝΑΤΟ, και αυτό το τελευταίο ορόσημο είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Εκπρόσωποι της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας επισκέφθηκαν πρόσφατα τις εγκαταστάσεις παραγωγής της BAE Systems στο Σάμλσμπερι του Λάνκασαϊρ, για να δουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών.

Με πληροφορίες από: Newsit