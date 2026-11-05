Ιταλός σεφ απολύθηκε στην Αυστραλία επειδή αρνήθηκε να φτιάξει πίτσα με ανανά

Ένας Ιταλός σεφ στην Αυστραλία απολύθηκε από τη θέση του σε εστιατόριο, έπειτα από την επανειλημμένη άρνησή του να ετοιμάσει πίτσα με ανανά. Ο σεφ θεώρησε την επιλογή αυτή ως προσβολή για τη γαστρονομική παράδοση της πατρίδας του, ενώ ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί μια μεγάλη παραγγελία πελάτη. Η υπόθεση έφτασε στην αυστραλιανή Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων, αναδεικνύοντας τις διαστάσεις της διαφωνίας.

Το περιστατικό και η απόλυση

Ο Νταβίντε Ταμπουρέλα εργαζόταν ως επικεφαλής σεφ στο ιταλικό εστιατόριο La Costa, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Fortitude Valley του Μπρίσμπεϊν, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Το εστιατόριο διαφημιζόταν ως ένας χώρος που μετέφερε τους επισκέπτες στην ιταλική Ριβιέρα, προσφέροντας κλασικά ιταλικά πιάτα σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από τις ακτές της Ιταλίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αυστραλιανής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων, ο Ταμπουρέλα απολύθηκε στις 20 Μαΐου. Η απόλυση αυτή ήρθε περίπου δύο εβδομάδες αφότου κλήθηκε σε συνάντηση με τον εργοδότη του, Έλιοτ Ίνγκραμ, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούσαν την εργασιακή του απόδοση.

Η διαφωνία για την πίτσα με ανανά

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν η επανειλημμένη άρνηση του σεφ να ετοιμάσει πίτσα με ζαμπόν και ανανά, παρά τις σχετικές οδηγίες που είχε λάβει από τον ιδιοκτήτη. Ο Έλιοτ Ίνγκραμ εξήγησε ότι η συγκεκριμένη διαφωνία προέκυψε όταν το εστιατόριο είχε αναλάβει μια μεγάλη εκδήλωση.

Ο πελάτης που κάλυπτε το κόστος της εκδήλωσης, το οποίο ξεπερνούσε τα 15.000 δολάρια, ζήτησε συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται στο μενού πίτσες με ζαμπόν και ανανά. Ο επιχειρηματίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση και οι πελάτες θα ξόδευαν περισσότερα από 15.000 δολάρια. Ο άνθρωπος που πλήρωνε για τα πάντα είπε: “Θέλω να έχω πίτσα με ζαμπόν και ανανά”».

Η «προσβολή στην ιταλική κουλτούρα»

Παρά την ξεκάθαρη απαίτηση του πελάτη και την οδηγία του εργοδότη του, ο Ιταλός σεφ αρνήθηκε να εκτελέσει την παραγγελία. Ο Νταβίντε Ταμπουρέλα υποστήριξε ότι η προσθήκη ανανά στην πίτσα αποτελεί προσβολή για την ιταλική κουλτούρα και τη γαστρονομική της παράδοση.

Ο σεφ αναγνώρισε μάλιστα ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά που αρνούνταν να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη οδηγία. Αντί να συμμορφωθεί με την απαίτηση, ζήτησε από τον εργοδότη του να ενημερωθεί για το πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη βάζουν ανανά στην πίτσα, υπογραμμίζοντας την έντονη αντίθεσή του σε αυτή την πρακτική.

Συνέπειες για την άδεια παραμονής

Η απόλυση του Νταβίντε Ταμπουρέλα είχε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο, πέρα από την απώλεια της εργασίας του. Ο Ιταλός σεφ βρισκόταν για περισσότερα από τρία χρόνια σε διαδικασία εξασφάλισης μόνιμης άδειας παραμονής στην Αυστραλία. Η διαδικασία αυτή γινόταν μέσω της εργοδοτικά υποστηριζόμενης βίζας, η οποία προϋποθέτει τη συνεχή στήριξη του εργοδότη.

Ο Έλιοτ Ίνγκραμ, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, υποστήριξε ότι καθυστέρησε όσο του επέτρεπε ο νόμος να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές πως δεν απασχολούσε πλέον τον Ταμπουρέλα. Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης ήταν η ελπίδα του Ίνγκραμ ότι η αίτηση για τη βίζα του σεφ θα είχε εγκριθεί στο μεταξύ, δείχνοντας μια προσπάθεια να μετριάσει τις επιπτώσεις της απόλυσης για τον πρώην υπάλληλό του.

Με πληροφορίες από: Newsit