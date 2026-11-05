Η νίκη των δημοκρατικών στο κογκρέσο και οι επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική του Τραμπ

Η πρόσφατη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο διαμορφώνει ένα νέο τοπίο για την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να περιορίζει αποφασιστικά την εξουσία του στον τομέα αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί σημαντικά περιθώρια κινήσεων, επιτρέποντάς του να συνεχίσει να επηρεάζει κρίσιμα διεθνή ζητήματα. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων στο Ιράν, η κατάσταση στην Ουκρανία, οι σχέσεις με την Κίνα, η στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ και η πολιτική των εμπορικών δασμών.

Νέα δεδομένα για την εξωτερική πολιτική

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο έχει αναμφίβολα δημιουργήσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, η Wall Street Journal επισημαίνει ότι αυτή παραμένει ένα βασικό πεδίο όπου ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα κατά το δεύτερο μισό της θητείας του. Παρά τις αλλαγές στη σύνθεση του Κογκρέσου, η εκτελεστική εξουσία του προέδρου σε θέματα διεθνών σχέσεων δεν έχει περιοριστεί σε βαθμό που να ανακόπτει τις πρωτοβουλίες του.

Μέχρι σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εφαρμόσει μια πολιτική υψηλών εισαγωγικών δασμών, η οποία έχει μεταβάλει σημαντικά τις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, έχει δώσει εντολή για την εξαπόλυση δύο στρατιωτικών εκστρατειών. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν ο πόλεμος με το Ιράν, μια σύγκρουση που, σύμφωνα με τις πηγές, δεν είχε ξεκάθαρη έκβαση και είχε ως συνέπεια την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και οι δηλώσεις

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχθηκε ότι η σύγκρουση με την Τεχεράνη διαδραμάτισε ρόλο στις εκλογικές απώλειες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί. Η αύξηση των τιμών της βενζίνης, που προκλήθηκε από τον πόλεμο, αποτέλεσε έναν παράγοντα που επηρέασε τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, διατηρώντας τη θέση του.

Πριν από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τις χώρες του Κόλπου, καλώντας τες να προετοιμαστούν για μια στρατιωτική επιχείρηση που θα ήταν σύντομη αλλά έντονη. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε έναν πιο συγκρατημένο τόνο. Δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεση επίθεση και ότι όλες οι ενέργειές του θα γίνουν με γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα.

Η σύνδεση με την εκλογική ήττα και οι ανησυχίες

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέδεσε ευθέως την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικάνων με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Βανς υποστήριξε ότι η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στην αμερικανική πολιτική πρέπει να ξεκινήσει από τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τις εσωτερικές συζητήσεις και τις ανησυχίες εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος σχετικά με τον αντίκτυπο των στρατιωτικών παρεμβάσεων στην εκλογική βάση.

Παρά τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και τις πιο συγκρατημένες δηλώσεις του προέδρου, αξιωματούχοι στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης. Μάλιστα, οι ανησυχίες τους φτάνουν στο σημείο να θεωρούν πιθανή την εκδήλωση μιας τέτοιας σύγκρουσης ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη και οι εξελίξεις παρακολουθούνται με μεγάλη προσοχή.

Ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία και ιρανικές προειδοποιήσεις

Η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Αραβικής Θάλασσας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, αντανακλώντας την τεταμένη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται ήδη δύο ομάδες αμερικανικών αεροπλανοφόρων, καθώς και μία ομάδα αμφίβιων αποβατικών πλοίων. Επιπλέον, αναμένεται η άφιξη και μιας τρίτης ομάδας αεροπλανοφόρων, γεγονός που υποδηλώνει τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Από την πλευρά του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει απευθύνει μια σοβαρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη αμερικανική κλιμάκωση στην περιοχή θα προκαλέσει μια πολύ ευρύτερη ιρανική απάντηση. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τους κινδύνους μιας περαιτέρω όξυνσης της κατάστασης και τις πιθανές ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki