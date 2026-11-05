Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο-Ρώμη: Έκτακτη προσγείωση στη Γαλλία

Το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου 2026, ένα επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Δουβλίνο με προορισμό τη Ρώμη, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση. Η ενέργεια αυτή έγινε έπειτα από συναγερμό για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα οι γαλλικές αρχές να τεθούν σε αυξημένη επιφυλακή.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, το Ματινιόν, επιβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση του περιστατικού γίνεται βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη γαλλική στρατιωτική βάση Εβρέ, στη Νορμανδία της Γαλλίας.

Έκτακτη προσγείωση στη γαλλική βάση Εβρέ

Η απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατικό αεροσκάφος Airbus, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο-Ρώμη, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των γαλλικών αρχών. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη στρατιωτική βάση Εβρέ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Η διαχείριση του περιστατικού γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος.

Κύμα απειλών σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Το περιστατικό της Πέμπτης έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε επιβατικά αεροσκάφη που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, από τις 2 έως τις 3 Νοεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά πέντε περιστατικά που αφορούν πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών ή αεροσκάφη που εκτελούσαν δρομολόγια εντός της Ευρώπης και στα οποία υπήρξαν απειλές για βόμβες.

Αυτές οι προηγούμενες απειλές, οι οποίες αποδείχθηκαν φάρσες, είχαν προκαλέσει εκτεταμένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι προειδοποιήσεις για ύπαρξη βόμβας οδήγησαν σε ελέγχους ασφαλείας, αλλαγές πορείας και εκτροπές αεροσκαφών, επηρεάζοντας αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Προηγούμενα περιστατικά και κινητοποίηση των αρχών

Δύο ημέρες πριν από το συμβάν της πτήσης Δουβλίνο-Ρώμη, την Τρίτη, είχαν σημειωθεί απειλές που αφορούσαν πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air και Ryanair, σύμφωνα με το Associated Press. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ένα αεροσκάφος χρειάστηκε να συνοδευτεί από μαχητικά της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι να ολοκληρώσει την προσγείωσή του, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας να ενεργοποιούνται.

Το κύμα των απειλών είχε ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα, όταν ένα αεροσκάφος με προορισμό τη Βουλγαρία αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Ουγγαρία, έπειτα από αντίστοιχη απειλή για τοποθέτηση βόμβας που σημειώθηκε ενώ βρισκόταν στον αέρα. Σε όλα τα προηγούμενα αυτά περιστατικά, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, παρότι προκλήθηκε εκτεταμένη κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Συνεχής παρακολούθηση και έρευνες

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση της απειλής που οδήγησε στην εκτροπή της πτήσης Δουβλίνο – Ρώμη. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στη γαλλική στρατιωτική βάση Εβρέ.

Οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ τα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η επαγρύπνηση έχει ενταθεί για την αντιμετώπιση παρόμοιων απειλών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των αεροπορικών μετακινήσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit