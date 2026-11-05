Η κούρσα για τον Λευκό Οίκο το 2028: Οι πιθανοί διάδοχοι του Τραμπ σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Η πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στρέφει ήδη το βλέμμα της στο 2028, καθώς εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με αναφορές των Financial Times, η αναζήτηση για τον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου έχει ήδη ξεκινήσει. Δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δικαιούται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, τόσο το Ρεπουμπλικανικό όσο και το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης του υποψηφίου που θα τους εκπροσωπήσει. Στη συζήτηση έχουν ήδη αναδυθεί ονόματα όπως αυτά των Τζέι Ντι Βανς, Μάρκο Ρούμπιο, Γκάβιν Νιούσομ και Τζον Όσοφ.

Η αναζήτηση των Ρεπουμπλικανών για τον διάδοχο

Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, αρκετά πρόσωπα έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν ως πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος. Ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου, θεωρείται αυτή τη στιγμή το φαβορί για την υποψηφιότητα του κόμματος. Η αναγνωρισιμότητά του και η ικανότητά του να συγκεντρώνει κεφάλαια αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα στην κούρσα.

Ωστόσο, ο στενός δεσμός του με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και ο πόλεμος με το Ιράν, ενδέχεται να του κοστίσουν στην πορεία προς την προεδρία. Μια δημοφιλής εναλλακτική απέναντι στον Βανς προβάλλει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο κατορθώνει να συνδυάζει τη στήριξη της βάσης MAGA με πιο παραδοσιακές συντηρητικές θέσεις, κάτι που τον καθιστά έναν υπολογίσιμο αντίπαλο.

Άλλα ονόματα από το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο

Στη λίστα των πιθανών υποψηφίων από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα περιλαμβάνεται και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου. Διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα και ένα εκτεταμένο δίκτυο χρηματοδοτών, στοιχεία που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν σε μια προεκλογική εκστρατεία. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι του λείπει το πολιτικό χάρισμα που χαρακτήριζε τον πατέρα του.

Ο Ρον ΝτεΣάντις, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, θα μπορούσε να αναδειχθεί ως αουτσάιντερ, ειδικά στην περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί αποφασίσουν να απομακρυνθούν από την επιρροή του Τραμπ. Ωστόσο, ο ΝτεΣάντις έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να μετατρέψει την απήχησή του στην πολιτεία της Φλόριντα σε εθνική δημοτικότητα, ένα εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει.

Ο Τεντ Κρουζ, ο γερουσιαστής του Τέξας, είναι ένα ακόμα πρόσωπο που ενδέχεται να επιχειρήσει μια νέα προεδρική υποψηφιότητα. Παρόλο που έχει εμπειρία σε τέτοιες αναμετρήσεις, η απήχησή του στους νεότερους ψηφοφόρους της βάσης MAGA υπολείπεται αυτής του Τζέι Ντι Βανς, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τις πιθανότητές του.

Πρόσθετοι πιθανοί Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι

Η λίστα των πιθανών διεκδικητών του Ρεπουμπλικανικού χρίσματος δεν εξαντλείται στα προαναφερθέντα ονόματα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Αμφότεροι αποτελούν πρόσωπα με θεσμικό ρόλο και παρουσία στην αμερικανική πολιτική ζωή, γεγονός που τους καθιστά πιθανούς παίκτες στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Η στρατηγική των Δημοκρατικών και οι δικοί τους υποψήφιοι

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή ένα ξεκάθαρο φαβορί για το χρίσμα. Ωστόσο, η ισχυρή επίδοση που κατέγραψαν στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές έχει αναθερμάνει σημαντικά τις προσδοκίες τους ενόψει της αναμέτρησης του 2028.

Ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό του Γκάβιν Νιούσομ, του απερχόμενου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας. Ο Νιούσομ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, με έντονη παρουσία στο δημόσιο διάλογο. Παρόλα αυτά, η εικόνα του ως φιλελεύθερου πολιτικού που προέρχεται από τις παράκτιες πολιτείες ενδέχεται να περιορίσει την απήχησή του σε ευρύτερα τμήματα του εκλογικού σώματος. Στους πιθανούς υποψηφίους από το Δημοκρατικό Κόμμα συγκαταλέγεται και ο Τζον Όσοφ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis