Η Μελάνια Τραμπ υποδέχεται Ρώσους και Ουκρανούς αντιπροσώπους στον Λευκό Οίκο

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της βαριάς εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς, η Μελάνια Τραμπ αναλαμβάνει έναν ασυνήθιστο διπλωματικό ρόλο, υποδεχόμενη σήμερα στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας για την Ουκρανία.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τις νέες συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Αμπού Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με αμερικανική μεσολάβηση. Η ανακοίνωση της συνάντησης από τον Λευκό Οίκο είχε γίνει πριν γίνει γνωστή η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Η διπλωματική πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας

Η Μελάνια Τραμπ έχει αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία που αφορά την Ουκρανία. Η σημερινή υποδοχή των Ρώσων και Ουκρανών αντιπροσώπων στον Λευκό Οίκο αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας, η οποία λαμβάνει χώρα ενόψει των προσεχών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναμένεται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις ανθρωπιστικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα, θα αναφερθεί στην εκεχειρία που επιτεύχθηκε και η οποία επέτρεψε την απομάκρυνση κατοίκων από την πόλη Ολέσκι.

Η εκεχειρία στην Ολέσκι και οι συνέπειές της

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο ακολουθεί την πρόσφατη εκεχειρία που επιτεύχθηκε στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι. Για την επίτευξη αυτής της κατάπαυσης του πυρός εργάστηκε η ίδια η Μελάνια Τραμπ, αναδεικνύοντας την προσωπική της εμπλοκή στην ανθρωπιστική διάσταση της σύγκρουσης.

Η εκεχειρία στην Ολέσκι, ένα γεγονός σχετικά σπάνιο στον συγκεκριμένο πόλεμο, τηρήθηκε από αμφότερες τις πλευρές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποναρκοθέτηση δρόμων και την αποχώρηση όσων κατοίκων το επιθυμούσαν. Οι κάτοικοι αυτοί είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς την Ουκρανία, τη Ρωσία ή άλλες περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Οι εκπρόσωποι Κιέβου και Μόσχας στον Λευκό Οίκο

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι Κιέβου και Μόσχας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για τον Ντμίτρο Λούμπινετς από την ουκρανική πλευρά και τη Γιάνα Λαντρατόβα από τη ρωσική, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις προσπάθειες επίτευξης της κατάπαυσης του πυρός στην Ολέσκι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπάρχει πιθανότητα να παρευρεθεί στην Ουάσιγκτον και ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ, εφόσον το επιτρέψουν πρακτικά ζητήματα. Ο Ντμίτριεφ είναι σύμβουλος αρμόδιος για τη διεθνή οικονομική συνεργασία.

Η πιθανή επίσκεψη του Ντμίτριεφ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσεγγίσει τη Μόσχα. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τη σύναψη συμφωνίας για προμήθειες ρωσικού ντίζελ και την εξαίρεση της Ρωσίας από νέες ενεργειακές κυρώσεις.

Το πολιτικό πλαίσιο και η αναγνώριση

Η διπλωματική δραστηριότητα της Μελάνια Τραμπ εκτυλίσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της βαριάς εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς. Η ανάληψη αυτού του ρόλου από την Πρώτη Κυρία λαμβάνει χώρα εν μέσω αυτών των πολιτικών εξελίξεων.

Μία ημέρα πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε τη Μελάνια Τραμπ. Η διάκριση αυτή της απονεμήθηκε για την «προσωπική συμβολή της στην ανθρωπιστική αρωγή».

Η κίνηση του Ζελένσκι έρχεται καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει να διατηρήσει την αμερικανική υποστήριξη προς τη χώρα του. Αυτό συμβαίνει παρά τις δύσκολες σχέσεις που διατηρεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια για διατήρηση των διπλωματικών δεσμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki