Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027

Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε πρώτη ανάγνωση, παρατείνοντας το αδιέξοδο που επικρατεί στη χώρα. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκύρ, είχε προειδοποιήσει πως η Γαλλία «θα πέσει σε τοίχο χωρίς προϋπολογισμό».

Η απόρριψη του σχεδίου προϋπολογισμού έγινε παρά την ανησυχία για τα δημοσιονομικά της χώρας, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καταψήφισαν την πτυχή για τα έσοδα του σχεδίου.

Η απόρριψη και το τεταμένο κλίμα

Η ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση κατέληξε σε 458 ψήφους κατά, καμία υπέρ και δύο αποχές, σηματοδοτώντας την πλήρη απόρριψη του σχεδίου. Αυτή η εξέλιξη έλαβε χώρα με φόντο ένα τεταμένο κοινωνικοοικονομικό κλίμα στη Γαλλία.

Οι βουλευτές απέρριψαν το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε πρώτη ανάγνωση, γεγονός που παρατείνει την αβεβαιότητα σχετικά με τα δημοσιονομικά της χώρας.

Πολιτικό αδιέξοδο και αντιδράσεις

Έπειτα από περίπου δέκα ημέρες διαλόγου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ενίοτε ως ασυνάρτητος, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποδοκίμασαν τις επιλογές της γαλλικής κυβέρνησης. Παράλληλα, οι υποστηρικτές της κυβέρνησης εξέφρασαν τη λύπη τους για το ότι το κείμενο του προϋπολογισμού είχε αποδιαρθρωθεί εντελώς.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί ένα νέο επεισόδιο στην δυσκολία υιοθέτησης προϋπολογισμού σε μια Βουλή που δεν διαθέτει πλειοψηφία, μετά τη διάλυσή της που αποφάσισε το 2024 ο πρόεδρος Μακρόν.

Η πορεία του κειμένου στη Γερουσία

Η απόρριψη από την Εθνοσυνέλευση σημαίνει πως το κείμενο αναπέμπεται στη Γερουσία στην αρχική του εκδοχή. Η Γερουσία θα εξετάσει εκ νέου το σχέδιο προϋπολογισμού από την 20ή Νοεμβρίου στο ημικύκλιο.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού θέλησε να καθησυχάσει, δηλώνοντας πως η ώρα του συμβιβασμού θα έρθει «μετά». Αναβλήθηκε για τον «Δεκέμβριο» η πιθανή εναρμόνιση της εκδοχής της κυβέρνησης και της μελλοντικής εκδοχής της Γερουσίας, από την οποία το κείμενο θα σταλεί ξανά στη Βουλή για νέα ανάγνωση.

Δημοσιονομικοί στόχοι και μέτρα περιστολής

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ακρωτηρίασε τον τελευταίο προϋπολογισμό της προεδρίας Μακρόν, ο οποίος θεωρητικά θα μείωνε το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% φέτος. Το χρέος και το έλλειμμα της Γαλλίας συγκαταλέγονται ανάμεσα στα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Από τους βουλευτές απαλείφθηκαν μέτρα περιστολής δαπανών, όπως οι καταργήσεις των εκπτώσεων φόρων για τους συνταξιούχους και τους οργανισμούς. Επίσης, αφαιρέθηκε η αύξηση των φόρων για τις μεγάλες εταιρείες.

Οικονομικές προκλήσεις και ανησυχίες

Οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό διεξάγονται εν μέσω άσχημων οικονομικών επιδόσεων, καθώς καταγράφηκε νέα υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο. Η κατάσταση αυτή καθιστά επιβεβλημένα περισσότερα μέτρα περιστολής δαπανών από αυτά που προέβλεπε το αρχικό κείμενο, τα οποία ανέρχονταν σε 43 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος στο 5%, σύμφωνα με τον Νταβίντ Αμιέλ, υπουργό Προϋπολογισμού.

Το κόστος δανεισμού του γαλλικού δημοσίου απογειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που οφείλεται στις ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit