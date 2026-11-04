Το ιστορικό ρεκόρ του Λαμίν Γιαμάλ στο champions league: Ξεπέρασε τον Μπαπέ

Ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία το βράδυ της Τρίτης (3/11), κατά τη διάρκεια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Άστον Βίλα, στην εύκολη επικράτηση της ομάδας του με 3-0, ήταν καθοριστικό για ένα σημαντικό ρεκόρ. Με αυτό το τέρμα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έφτασε τα 14 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Κιλιάν Μπαπέ σε μια ιδιαίτερη κατηγορία. Πλέον, ο Γιαμάλ κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα των ποδοσφαιριστών με τα περισσότερα γκολ πριν συμπληρώσουν την ηλικία των 20 ετών.

Το ιστορικό γκολ και το ρεκόρ του Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα στην αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Αυτό το τέρμα δεν ήταν απλώς ένα ακόμα γκολ για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, αλλά ένα ορόσημο στην καριέρα του νεαρού ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, με αυτό το γκολ, ο Γιαμάλ έφτασε συνολικά τα 14 τέρματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, το Champions League.

Η επίδοση αυτή τον καθιστά τον πρώτο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του θεσμού που έχει σημειώσει τόσα πολλά γκολ πριν συμπληρώσει την ηλικία των 20 ετών. Ο Γιαμάλ, ο οποίος έχει γενέθλια τον Ιούλιο, διατηρεί τη δυνατότητα να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό των τερμάτων του και να διευρύνει τη διαφορά του από τους υπόλοιπους παίκτες που ακολουθούν σε αυτή την ξεχωριστή λίστα. Η επίδοσή του χαρακτηρίζεται ως «Προδίγιο» από τους ειδικούς.

Η σύγκριση με Μπαπέ και Χάαλαντ

Με τα 14 γκολ που έχει πλέον στο ενεργητικό του, ο Λαμίν Γιαμάλ ξεπέρασε τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος κατείχε τη δεύτερη θέση σε αυτή την κατηγορία. Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε σημειώσει 13 γκολ στο Champions League πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια. Η επίδοση του Γιαμάλ τον φέρνει πλέον στην κορυφή, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την αποτελεσματικότητά του σε τόσο νεαρή ηλικία.

Στην τρίτη θέση της ίδιας λίστας βρίσκεται ο Νορβηγός επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε πετύχει 10 γκολ πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια. Η παρουσία του Γιαμάλ στην πρώτη θέση, μπροστά από δύο τόσο καταξιωμένους και παραγωγικούς επιθετικούς, υπογραμμίζει την ιστορική σημασία του επιτεύγματός του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η άνετη επικράτηση της Μπαρτσελόνα

Η αναμέτρηση της Τρίτης (3/11) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League εξελίχθηκε σε έναν υγιεινό περίπατο για την Μπαρτσελόνα. Οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν με εμφατικό τρόπο, με σκορ 3-0, της Άστον Βίλα, η οποία προπονείται από τον Ουνάι Έμερι. Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική για την πορεία της ομάδας στον θεσμό.

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Χάνσι Φλικ επέστρεψε στις επιτυχίες στο Champions League, μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην προηγούμενη αγωνιστική. Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα είχε ηττηθεί στη Γαλλία από την Παρί Σεν Ζερμέν με σκορ 4-2, γεγονός που καθιστούσε την επικράτηση επί της Άστον Βίλα ακόμα πιο σημαντική για την ψυχολογία και την βαθμολογική της θέση.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Πρωταγωνιστές για την ομάδα της Μπαρτσελόνα στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα ήταν οι «συνήθεις ύποπτοι», όπως αναφέρεται, Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, εκτός από το ιστορικό του γκολ που άνοιξε το σκορ, έδειξε για ακόμα μια φορά την αξία του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ραφίνια από την πλευρά του, συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση των «Μπλαουγκράνα» πετυχαίνοντας «ντοπιέτα», δηλαδή δύο τέρματα. Η συνδυαστική τους δράση οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε μια άνετη νίκη με 3-0, επιβεβαιώνοντας την επιθετική τους δύναμη και την ικανότητά τους να καθορίζουν την έκβαση των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta