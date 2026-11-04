Σάλος στη Δανία για τηλεοπτικό «πείραμα» τύπου Truman Show

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στη Δανία ένα τηλεοπτικό εγχείρημα, το οποίο χαρακτηρίστηκε «σκληρό» και «απάνθρωπο». Ένας άνδρας έπεσε θύμα μιας φάρσας που θύμιζε την κινηματογραφική ταινία «The Truman Show», ζώντας για τέσσερις ολόκληρους μήνες χωρίς να γνωρίζει ότι η καθημερινότητά του ήταν μέρος μιας τηλεοπτικής παραγωγής.

Η «επαγγελματική ευκαιρία» που έγινε φάρσα

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης ήταν ο κωμικός, Ράσμους Γουόλμπριτζ, στον οποίο προτάθηκε να αναλάβει τη σκηνοθεσία της δικής του ταινίας. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για μια φάρσα με κρυφές κάμερες. Είχε μάλιστα αφήσει πίσω τις υποχρεώσεις του για να συμμετάσχει σε αυτό που πίστευε ότι ήταν μια «επαγγελματική ευκαιρία».

Περίπου 150 άνθρωποι, ανάμεσά τους η σύζυγος και στενοί φίλοι του, γνώριζαν την αλήθεια. Συμμετείχαν μυστικά στο εγχείρημα, παίζοντας τους ρόλους τους επί μήνες, διατηρώντας την εξαπάτηση του κωμικού.

Έντονες αντιδράσεις και διακοπή της εκπομπής

Η εκπομπή, με τίτλο «Everyone Loves Rasmus», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινό. Οι τηλεθεατές καταδίκασαν το γεγονός ότι ένας άνθρωπος εξαπατήθηκε σε τέτοιο βαθμό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες, ώστε το πρόγραμμα διακόπηκε οριστικά στη Δανία.

Οι συγκρίσεις με την επιτυχημένη ταινία του 1998 «The Truman Show», με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ, ήταν αναπόφευκτες. Στην ταινία, ο Τρούμαν μεγαλώνει εν αγνοία του μέσα σε ένα τεράστιο τηλεοπτικό στούντιο, όπου ολόκληρη η ζωή του αποτελεί ένα τηλεοπτικό θέαμα, με όλους τους ανθρώπους γύρω του να είναι ηθοποιοί.

Η υπεράσπιση των δημιουργών και η αντίδραση του κωμικού

Ο σκηνοθέτης της δανέζικης εκπομπής υπερασπίστηκε την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ψυχολόγος σε όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος, αλλά και μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι της παραγωγής ισχυρίστηκαν ότι ο Ράσμους είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί τη δημόσια προβολή του προγράμματος, προτού αυτό μεταδοθεί για λίγες ημέρες.

Ο ίδιος ο Ράσμους Γουόλμπριτζ, ωστόσο, δεν φαίνεται να αντιμετώπισε την υπόθεση με χιούμορ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά την αποκάλυψη της εξαπάτησης αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, αποφεύγοντας τις εμφανίσεις και τις δηλώσεις.

«Ψυχολογική κακοποίηση» και «εκφοβισμός»

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασε έντονη συζήτηση, με πολλούς Δανούς να ζητούν εξηγήσεις από τους δημιουργούς της εκπομπής. Χαρακτήρισαν το εγχείρημα «μορφή ψυχολογικής κακοποίησης» και «όχι αθώα φάρσα».

«Μια φάρσα δεν διαρκεί τέσσερις μήνες. Αυτό λέγεται απλώς εκφοβισμός», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άλλος σχολίασε ότι ήταν αναμενόμενο πως το εγχείρημα θα προκαλούσε αντιδράσεις, καθώς έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο τον άνθρωπο που βρισκόταν στο επίκεντρο, αλλά ενδεχομένως και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Επιπλέον, ένα άλλο σχόλιο τόνισε ότι ο άνδρας ζούσε επί τέσσερις μήνες, 24 ώρες το 24ωρο, υπό αυτές τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr