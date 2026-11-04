Ο Κόβατς για τον Καρέτσα: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την κατάσταση του ρόστερ της ομάδας του, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπέτις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη διάθεση της ομάδας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση του διεθνούς μεσοεπιθετικού μετά τον τραυματισμό του.

Ο Κόβατς τόνισε ότι ο Καρέτσας έχει αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό και έχει ήδη λάβει χρόνο συμμετοχής, προσθέτοντας ότι η επανένταξή του θα γίνει σταδιακά. Η Ντόρτμουντ προετοιμάζεται για το σημαντικό παιχνίδι, με τον Κροάτη τεχνικό να έχει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες απουσίες.

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στη δράση, αφήνοντας πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε για ένα διάστημα. Ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε την επανεμφάνισή του στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Μπάγερν Μονάχου, όπου πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής μετά την απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Η επιστροφή του Καρέτσα είναι ένα ευχάριστο νέο για την ομάδα της Ντόρτμουντ, καθώς ο παίκτης συνεχίζει σταδιακά την προσπάθεια για να επανέλθει σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο προπονητής του, Νίκο Κόβατς, έχει πλέον τον Καρέτσα στη διάθεσή του, αν και με επιφύλαξη ως προς την πλήρη επανένταξή του.

Οι δηλώσεις του προπονητή Νίκο Κόβατς

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Μπέτις, ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση του ρόστερ του. «Έχουμε σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός, προσθέτοντας ότι «οι δύο νεαροί θα αγωνιστούν με την Κ19, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στην αποστολή».

Ο Κόβατς εξέφρασε την ικανοποίησή του βλέποντας πολλούς παίκτες στο προπονητικό γήπεδο και δήλωσε αισιόδοξος για το επερχόμενο παιχνίδι. Ειδικά για τον Καρέτσα, ανέφερε: «Ο Καρέτσας έχει πλέον αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό. Πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και θα συνεχίσουμε να τον επαναφέρουμε σταδιακά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην βιαστούμε».

Η αναμέτρηση με την Μπέτις στο Champions League

Η Ντόρτμουντ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπέτις στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, με τον Κόβατς να έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού του.

Η ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο όπου η επιστροφή βασικών παικτών προσφέρει επιλογές στον προπονητή, ο οποίος εξετάζει και πιθανές τακτικές προσαρμογές. Ο αγώνας με την Μπέτις αναμένεται να είναι καθοριστικός για την συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της Ντόρτμουντ.

Προσεκτική διαχείριση και μελλοντικά πλάνα

Η δήλωση του Νίκο Κόβατς για την ανάγκη προσοχής με τον Καρέτσα υποδηλώνει μια μεθοδική προσέγγιση στην πλήρη επανένταξη του νεαρού παίκτη. Η σταδιακή επαναφορά του στους αγωνιστικούς ρυθμούς κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων και την εξασφάλιση της πλήρους αποκατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να διεκδικήσει θέση βασικού στην ενδεκάδα μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Εκείνη την περίοδο, εκτιμάται ότι θα έχει αποκτήσει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά και θα βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίησή του.

Απουσίες και πιθανές τακτικές προσαρμογές

Παρά την αισιοδοξία για την επιστροφή των περισσότερων παικτών, η Ντόρτμουντ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Εμρέ Τσαν και Γιάννη Κωνσταντέλια, οι οποίοι παραμένουν εκτός αποστολής και δεν είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με την Μπέτις. Αυτές οι απουσίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιλογές του προπονητή.

Ο Κόβατς εξετάζει επίσης περαιτέρω τακτικές προσαρμογές, μετά την επιτυχημένη μετάβαση σε διάταξη με τετράδα στην άμυνα στον αγώνα εναντίον της Μπάγερν. Η σκέψη για το αν η Ντόρτμουντ θα πρέπει να διατηρήσει αυτή τη διάταξη και κόντρα στην Μπέτις αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν το τεχνικό επιτελείο.

Με πληροφορίες από: Athletiko