«Καμπανάκι» από την Κομισιόν στη Βόρεια Μακεδονία για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε προειδοποίηση προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, υπογραμμίζοντας τις πιθανές «ρωγμές» που μπορεί να προκληθούν στις σχέσεις με την Ελλάδα, εάν δεν τηρείται η Συμφωνία των Πρεσπών. Στην ετήσια Έκθεση Προόδου για τη χώρα, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, η Κομισιόν ανέφερε πως κυβερνητικά στελέχη παραβλέπουν τη Συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι αξιωματούχοι αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη συνταγματική ονομασία της χώρας, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζεται σε διάφορους τομείς.

Η προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ετήσια Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βόρεια Μακεδονία, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, περιείχε σαφείς επισημάνσεις σχετικά με την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Κομισιόν τόνισε πως μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι της Βόρειας Μακεδονίας παραβλέπουν κατά καιρούς τη Συμφωνία.

Αυτό εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, με τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η προειδοποίηση της Κομισιόν είναι ξεκάθαρη ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η στάση στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

Οι επισημάνσεις της Έκθεσης Προόδου

Στο κείμενο της Έκθεσης Προόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ρητά ότι η καλόπιστη εφαρμογή των διμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραμένει ουσιώδης. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους τήρησης των όρων της συμφωνίας για τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Η έκθεση επισημαίνει με σαφήνεια ότι η συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών που δεν χρησιμοποιούν τη συνταγματική ονομασία της χώρας αποτελεί παράβλεψη της Συμφωνίας. Αυτή η στάση, όπως τονίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των σχέσεων με την Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη συνεργασία σε άλλους τομείς.

Το ιστορικό της Συμφωνίας των Πρεσπών

Η Συμφωνία των Πρεσπών υπεγράφη το 2018, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2019, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων σχετικά με την ονομασία της χώρας.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, καθορίστηκε επίσημα η ονομασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ή, εναλλακτικά, «Βόρεια Μακεδονία». Η Συμφωνία αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για τις σχέσεις των δύο χωρών, με στόχο την επίλυση ενός ζητήματος που επί χρόνια δημιουργούσε εντάσεις.

Η στάση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας

Παρά τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι και κυβερνητικά στελέχη, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία» σε δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αυτή η πρακτική έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα και τους όρους της συμφωνίας.

Η συνεχιζόμενη χρήση του όρου «Μακεδονία» από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη αποτελεί το βασικό σημείο της ανησυχίας που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την πλήρη και καλόπιστη εφαρμογή της συμφωνίας από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας.

Συνεργασία και διμερείς σχέσεις

Η Έκθεση Προόδου αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζεται σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η συνεργασία σε θέματα οικονομίας, υποδομών και ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, καθώς και στον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη σε επιμέρους τομείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η καλόπιστη εφαρμογή των διμερών συμφωνιών, και ειδικότερα της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραμένει θεμελιώδους σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση και διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Newsit