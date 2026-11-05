Ο θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ συγκλονίζει τη Γερμανία

Η Γερμανία βυθίστηκε σε θλίψη μετά την είδηση του θανάτου του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ, αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομίας της Βαυαρίας. Ο 55χρονος πολιτικός, ο οποίος διατελούσε επίσης ομοσπονδιακός πρόεδρος του κόμματος «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι», βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο, προκαλώντας σοκ και βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η απώλεια του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στην έναρξη έρευνας για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του ξαφνικού αυτού συμβάντος.

Ο ξαφνικός θάνατος στην πρωτεύουσα

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην καρδιά του Βερολίνου. Η παρουσία του στην πρωτεύουσα συνδεόταν με τις κομματικές του υποχρεώσεις, καθώς είχε μεταβεί εκεί προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματός του, των «Ελεύθερων Ψηφοφόρων».

Ωστόσο, η προγραμματισμένη του εμφάνιση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Ο ίδιος επικαλέστηκε λόγους υγείας για την αδυναμία του να παρευρεθεί στην εκδήλωση, φροντίζοντας μάλιστα για την αντικατάστασή του από άλλο στέλεχος του κόμματος. Λίγο αργότερα, οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του απέβησαν άκαρπες, με αποτέλεσμα να βρεθεί τελικά νεκρός στο δωμάτιό του, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών.

Ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του θανάτου

Μετά τον εντοπισμό του άτυχου πολιτικού, η αστυνομία του Βερολίνου ανέλαβε αμέσως δράση. Σε συνεργασία με την Εισαγγελία και τη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών, ξεκίνησε μια ενδελεχής έρευνα με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ.

Οι αρχές έχουν ως πρωταρχικό μέλημα να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία και τις συνθήκες του θανάτου του Βαυαρού πολιτικού. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον αποκλεισμό κάθε πιθανότητας εγκληματικής ενέργειας, προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα γύρω από το τραγικό συμβάν.

Σοκ και συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία

Η είδηση του θανάτου του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ προκάλεσε βαθύ σοκ και θλίψη σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Γερμανίας. Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, εξέφρασε τη συντριβή του, κάνοντας λόγο για «απόλυτη τραγωδία».

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τον ξαφνικό θάνατο του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ», δήλωσε ο Μάρκους Ζέντερ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απώλειας για την πολιτική ζωή της Βαυαρίας και της Γερμανίας γενικότερα. Πολλές άλλες σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

Μεταξύ αυτών που εξέφρασαν τη θλίψη τους ήταν ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Τζεμ Έζντεμιρ, η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας, Ίλζε Άιγκνερ, η ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας, Κάριν Πρίεν, καθώς και η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Αλίς Βάιντελ. Όλοι τους αναγνώρισαν την απώλεια ενός ενεργού και σημαντικού προσώπου της γερμανικής πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Newsit