Ο αιφνίδιος θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ προκαλεί σοκ στη Γερμανία

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο αιφνίδιος θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ, αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομίας της Βαυαρίας. Ο 55χρονος πολιτικός βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο. Η είδηση του θανάτου του, ο οποίος ήταν και επικεφαλής του κόμματος «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι», έχει συγκλονίσει τη γερμανική πολιτική σκηνή.

Η πολιτική διαδρομή και ο ρόλος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ αποτελούσε μία από τις πλέον σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της Βαυαρίας. Κατείχε τις θέσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομίας της συγκεκριμένης περιοχής, ενώ παράλληλα ήταν ο επικεφαλής του κόμματος «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι».

Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε το 2008, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο τοπικό κοινοβούλιο. Από το 2018 και μετά, ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ είχε αναλάβει τα καθήκοντα του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομίας, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Βαυαρίας.

Οι τελευταίες ώρες στην γερμανική πρωτεύουσα

Ο 55χρονος πολιτικός είχε μεταβεί στο Βερολίνο με συγκεκριμένο σκοπό: να παραστεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματός του. Η παρουσία του στην γερμανική πρωτεύουσα ήταν προγραμματισμένη για αυτό το σημαντικό γεγονός για τους «Ελεύθερους Ψηφοφόρους».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ ακύρωσε την προγραμματισμένη ομιλία του. Ο λόγος ήταν ότι αισθανόταν αδιαθεσία. Αργότερα, όταν οι συνεργάτες του επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Η εύρεση της σορού και η έναρξη της έρευνας

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ βρέθηκε τελικά νεκρός στο ξενοδοχείο «Neuer Fritz», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μίτε του Βερολίνου. Η εύρεση της σορού του έγινε το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, και αμέσως κινητοποίησε τις αρχές.

Η Αστυνομία και η Εισαγγελία του Βερολίνου έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα με στόχο την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του πολιτικού. Στην έρευνα συμμετέχει και η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών, προσδίδοντας βαρύτητα στη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι η συμμετοχή της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών στην έρευνα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες εγκληματικής ενέργειας. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το σοκ στην γερμανική πολιτική σκηνή

Η είδηση του θανάτου του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ προκάλεσε βαθύ σοκ σε ολόκληρη τη γερμανική πολιτική σκηνή. Πολλοί αξιωματούχοι εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια ενός τόσο σημαντικού προσώπου.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, αντέδρασε άμεσα στην είδηση, χαρακτηρίζοντας τον ξαφνικό θάνατο ως «απόλυτη τραγωδία». Σε ανάρτησή του, ο Μάρκους Ζέντερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο ξαφνικός θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ είναι μια απόλυτη τραγωδία. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», υπογραμμίζοντας το κλίμα πένθους που επικρατεί.

Η προσωπική ζωή του πολιτικού

Πέρα από την πολιτική του δράση, ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ διατηρούσε και την προσωπική του ζωή. Αφήνει πίσω του τη σύντροφό του, Τάνια Σβάιγκερ, με την οποία μοιραζόταν τη ζωή του.

Επίσης, ο εκλιπών πολιτικός ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η απώλειά του σε ηλικία 55 ετών έχει βυθίσει την οικογένειά του στο πένθος, καθώς καλείται να διαχειριστεί τον αιφνίδιο θάνατό του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis