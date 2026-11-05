Η σαρωτική επικράτηση των δημοκρατικών: Οι ομάδες ψηφοφόρων που ανέτρεψαν τους συσχετισμούς

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν περιορίστηκε μόνο στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο, αλλά συνοδεύτηκε από μια θεαματική μετακίνηση σημαντικών κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων. Τα στοιχεία των exit polls, όπως παρουσιάστηκαν από τους New York Times, αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρη ακτινογραφία της ψήφου, η οποία οδήγησε τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Η μετατόπιση των εκλογικών συσχετισμών

Σε πανεθνικό επίπεδο, οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν το 56% των ψήφων στις αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έναντι 43% των Ρεπουμπλικανών. Πρόκειται για ένα προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων, το οποίο σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού συσχετισμού. Συγκεκριμένα, η μετατόπιση αυτή ανέρχεται σε 15 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών, σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την αλλαγή στο πολιτικό κλίμα της χώρας.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη σημαντική υποχώρηση της εκλογικής δύναμης που είχε οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πριν από δύο χρόνια. Η εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών βασίστηκε σε μια ευρεία συμμαχία ψηφοφόρων που περιλάμβανε νεότερες ηλικίες, Αφροαμερικανούς, Λατίνους και πολίτες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα και στην ανατροπή των συσχετισμών.

Ηλικιακές ομάδες και η καθοριστική ψήφος των νέων

Η εντυπωσιακότερη μεταστροφή καταγράφηκε στους ψηφοφόρους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα αποτέλεσε το 12% του συνόλου όσων προσήλθαν στις κάλπες και έδωσε στους Δημοκρατικούς ένα συντριπτικό 70% των ψήφων, έναντι μόλις 28% των Ρεπουμπλικανών. Το προβάδισμα των Δημοκρατικών σε αυτή την ομάδα ανήλθε σε 42 ποσοστιαίες μονάδες, αναδεικνύοντας την ισχυρή προτίμηση των νέων προς το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024 είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς η εκλογική διαφορά μετακινήθηκε κατά 32 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών σε αυτή την κατηγορία ψηφοφόρων. Παράλληλα, ισχυρή ήταν η επικράτηση των Δημοκρατικών και στους ψηφοφόρους ηλικίας 30 έως 44 ετών, όπου συγκέντρωσαν 62% έναντι 36% των Ρεπουμπλικανών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, παρατηρήθηκε μετατόπιση 24 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική τους υπεροχή.

Η εικόνα διαφοροποιείται στις μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται το συνολικό προβάδισμα των Δημοκρατικών. Στους ψηφοφόρους 45 έως 64 ετών, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 51% για τους Δημοκρατικούς έναντι 47% για τους Ρεπουμπλικανούς. Αντίστοιχα, στους ψηφοφόρους άνω των 65 ετών, οι Δημοκρατικοί επικράτησαν με 52% έναντι 47% των Ρεπουμπλικανών. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρόλο που η διαφορά ήταν μικρότερη, οι Δημοκρατικοί διατήρησαν την πρωτοπορία τους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι μειονότητες επιστρέφουν στους δημοκρατικούς

Καθοριστική αποδείχθηκε και η συμπεριφορά των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να ανακτήσουν ένα σημαντικό μέρος της εκλογικής επιρροής που είχαν χάσει προς τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024. Αυτή η ανάκτηση ήταν ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του συνολικού τους στόχου και την ανατροπή των συσχετισμών στο Κογκρέσο.

Στους μαύρους ψηφοφόρους, οι οποίοι αποτέλεσαν το 11% του εκλογικού σώματος, η επικράτηση των Δημοκρατικών ήταν συντριπτική. Συγκεκριμένα, το 91% των μαύρων ψηφοφόρων επέλεξε τους Δημοκρατικούς, έναντι μόλις 8% που ψήφισε τους Ρεπουμπλικανούς. Αυτό το ποσοστό υπογραμμίζει την ισχυρή και αδιαμφισβήτητη στήριξη που έλαβαν οι Δημοκρατικοί από αυτή την κοινότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκλογική τους επιτυχία.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα

Μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αμετανόητος. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι ο «πόλεμος στο Ιράν» κόστισε στην παράταξή του, ωστόσο τόνισε πως θα το έκανε ξανά. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει τη σταθερή στάση του πρώην προέδρου μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και την προσπάθειά του να ερμηνεύσει την ήττα.

Η υποχώρηση της εκλογικής δύναμης των Ρεπουμπλικανών και του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία των exit polls των New York Times, δείχνει μια σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων των ψηφοφόρων σε κρίσιμες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Αυτή η μετατόπιση διαμορφώνει ένα νέο πολιτικό τοπίο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Δημοκρατικούς να ανακτούν τον έλεγχο του Κογκρέσου και να ενισχύουν τη θέση τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis