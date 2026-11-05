Ο Ρον ΝτεΣάντις χαρακτηρίζει «πολιτική καταστροφή» την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, χαρακτήρισε την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές ως «πολιτική καταστροφή» και «πλήγμα από μετεωρίτη», παίρνοντας ανοιχτά αποστάσεις από την ερμηνεία που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απώλεια του Κογκρέσου. Ο ΝτεΣάντις προειδοποίησε ότι οι συνέπειες για το κόμμα ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, εκφράζοντας την απαισιοδοξία του για τις προοπτικές ανάκτησης του ελέγχου.

Η «πολιτική καταστροφή» των Ρεπουμπλικανών

Ο Ρον ΝτεΣάντις περιέγραψε το εκλογικό αποτέλεσμα ως το «πολιτικό ισοδύναμο ενός πλήγματος από μετεωρίτη», τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης για το κόμμα του. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, η ήττα αυτή «πλησιάζει σε επίπεδο πολιτικής εξάλειψης των Ρεπουμπλικανών σε πολλές περιοχές της χώρας», υπογραμμίζοντας την ευρεία διάσταση του προβλήματος.

Ο ΝτεΣάντις προειδοποίησε ότι η ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για τους Ρεπουμπλικάνους. Μάλιστα, εμφανίστηκε απαισιόδοξος ακόμη και για τις προοπτικές του κόμματος στις εκλογές του 2028, τόσο για τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και για τη Γερουσία, εκτιμώντας ότι το κόμμα μπορεί να παραμείνει εκτός πλειοψηφίας για χρόνια.

Διαφοροποίηση από την ερμηνεία του Τραμπ

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα πήρε σαφείς αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αποδώσει την εκλογική αποτυχία κυρίως στην ποιότητα των υποψηφίων των Ρεπουμπλικανών. Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει παράλληλα ότι η προσωπική του δημοτικότητα δεν μεταφράστηκε σε ψήφους υπέρ των Δημοκρατικών, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική για τα αίτια της ήττας.

Αντίθετα με την άποψη του πρώην προέδρου, ο ΝτεΣάντις εκτίμησε ότι η ήττα δεν συνιστά τόσο επιδοκιμασία των Δημοκρατικών από τους ψηφοφόρους. Κατά την εκτίμησή του, το αποτέλεσμα αποτελεί κυρίως απόρριψη της πολιτικής παρουσίας των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων προς το κόμμα.

Οι παράγοντες της ήττας κατά τον ΝτεΣάντις

Ο Ρον ΝτεΣάντις αναγνώρισε συγκεκριμένους παράγοντες που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Μεταξύ αυτών, ανέφερε τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και την επακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων, ως στοιχεία που επηρέασαν την ψήφο των πολιτών.

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την γενικότερη απόρριψη της παρουσίας των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον, οδήγησαν στην εκλογική ανατροπή. Ο ΝτεΣάντις τόνισε πως η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων δεν στράφηκε θετικά προς τους Δημοκρατικούς, αλλά αρνητικά προς την εικόνα και τις πολιτικές των Ρεπουμπλικανών στην πρωτεύουσα.

Η απώλεια του Κογκρέσου

Το εκλογικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών είχε ως άμεση συνέπεια την απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης που περιέγραψε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ως «πολιτική καταστροφή».

Η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ΝτεΣάντις υπογράμμισε ότι οι συνέπειες αυτής της ήττας είναι βαθιές και ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία του κόμματος για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Enikos