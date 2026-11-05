Ο Τεντ Κρουζ ισχυρίζεται ότι «κομμουνιστές και ισλαμιστές» κατέλαβαν το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, προχώρησε σε μια έντονη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι οι κομμουνιστές και οι ισλαμιστές που έχουν καταλάβει το Δημοκρατικό Κόμμα, έχουν πλέον θέσει υπό τον έλεγχό τους και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Κρουζ χαρακτήρισε την εξέλιξη των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 ως ένα γεγονός που προκαλεί θλίψη. Οι δηλώσεις του κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, αναδεικνύοντας τις βαθιές ανησυχίες του για την πολιτική κατάσταση στη χώρα.

Οι δηλώσεις για «κατάληψη» του Κογκρέσου

Ο Τεξανός γερουσιαστής, σε μια αρκετά μακροσκελή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε χαρακτηριστικά ότι «οι κομμουνιστές και οι ισλαμιστές που έχουν καταλάβει το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν πλέον καταλάβει και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί οι παράγοντες «θα αφεθούν ελεύθεροι να δράσουν».

Ο Κρουζ, ακολουθώντας τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την άποψη ότι αυτή η ιστορική εξέλιξη, η οποία καταγράφηκε στις «σημαντικότερες ενδιάμεσες εκλογές της ζωής μας», είναι ένα γεγονός που πρέπει να προκαλεί θλίψη. Η ανάρτησή του υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η δημοκρατική πλειοψηφία θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη ατζέντα.

Το «μπλε τσουνάμι» των ενδιάμεσων εκλογών του 2026

Ο γερουσιαστής Κρουζ περιέγραψε τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 ως κάτι περισσότερο από ένα απλό «μπλε κύμα». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ήταν ένα «μπλε τσουνάμι» και μια «ήττα» για το κόμμα του. Στην ανάλυσή του, τόνισε ότι δεν ήταν απλώς μια κακή ενδιάμεση εκλογή, όπως αυτή του 2006, αλλά μια «αποκήρυξη επιπέδου Γουότεργκεϊτ».

Σύμφωνα με τον Κρουζ, το πρόβλημα δεν ήταν η προσέλευση των ψηφοφόρων. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί, οι Ελευθεριακοί και οι Ανεξάρτητοι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες, αλλά απέρριψαν τους υποψηφίους του κόμματός του, ψηφίζοντας Δημοκρατικούς. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς.

Σημαντικές απώλειες σε Βουλή και Γερουσία

Ο Τεντ Κρουζ ανέφερε ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Εκτίμησε ότι, όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, θα έχουν χαθεί συνολικά οκτώ έως δέκα έδρες στη Γερουσία. Οι απώλειες αυτές σημειώθηκαν σε διάφορες πολιτείες της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν σε ιστορικά κόκκινες πολιτείες, όπως η Νότια Καρολίνα, η Βόρεια Καρολίνα, το Κάνσας και η Άιοβα. Επίσης, υπήρξαν απώλειες σε πολιτείες που θεωρούνται «μοβ» (δηλαδή, αμφιταλαντευόμενες), όπως το Μίσιγκαν, το Νιου Χάμσαϊρ και η Τζόρτζια. Ακόμη και σε έντονα κόκκινες πολιτείες, όπως η Φλόριντα και η Λουιζιάνα, οι νίκες ήταν οριακές, με διαφορά μόλις ενός ποσοστιαίου μονάδας, ενώ το Τέξας αναφέρθηκε επίσης ως πολιτεία με στενό αποτέλεσμα.

Προβλέψεις για επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τεξανός γερουσιαστής εκτίμησε επίσης ότι η νέα πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα εξαπολύει καθημερινές και συνεχείς επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι επιθέσεις, σύμφωνα με τον Κρουζ, θα περιλαμβάνουν «ακροάσεις για την παραπομπή του, κλητεύσεις, επιθέσεις στην οικογένειά του, σε μέλη του υπουργικού συμβουλίου και σε επιχειρηματικούς παράγοντες».

Επιπλέον, ο Κρουζ προέβλεψε «ανοιχτές διώξεις και αδιάκοπα αντίποινα» εναντίον του πρώην προέδρου. Οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν ένα κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και πόλωσης που αναμένεται να κυριαρχήσει στην αμερικανική πολιτική σκηνή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Με πληροφορίες από: Enikos