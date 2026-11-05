Ο Ζελένσκι είχε μαραθώνια συνομιλία με Αμερικανούς απεσταλμένους ενόψει νέου γύρου διαπραγματεύσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εκτενή επικοινωνία, διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε εν μέσω εντατικών διπλωματικών διεργασιών, με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Παράλληλα, προγραμματίζεται συνάντηση ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές στις Βρυξέλλες.

Η μαραθώνια συνομιλία και οι προετοιμασίες

Η επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διήρκασε περίπου 1,5 ώρα και χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα αναλυτική. Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε τη συζήτηση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σε αυτή την κρίσιμη διπλωματική συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία έλαβε χώρα ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται στη Μαδρίτη για επαφές στο περιθώριο της Ιβηροαμερικανικής Συνόδου, έγινε προετοιμασία για ένα τριμερές σχήμα σε επίπεδο ομάδων. Το σχήμα αυτό θα περιλαμβάνει την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Διπλωματικός πυρετός στις Βρυξέλλες

Σε μια προσπάθεια να προωθηθούν οι ειρηνευτικές διαδικασίες, πραγματοποιήθηκε σήμερα μια ουσιαστική συνάντηση στις Βρυξέλλες. Σε αυτή συμμετείχαν η ουκρανική ομάδα, ομάδες από την Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, το ΝΑΤΟ, την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και εκπρόσωποι της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας. Το επίκεντρο αυτής της συνάντησης ήταν η μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Οι διπλωματικές διεργασίες στην πρωτεύουσα του Βελγίου συνεχίζονται, καθώς έχει προγραμματιστεί και άλλη συνάντηση για αύριο στις Βρυξέλλες. Αυτή η επικείμενη συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ένα θέμα που ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρεί ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και το Αμπού Ντάμπι

Η επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους πραγματοποιήθηκε εν μέσω εντατικοποίησης των διπλωματικών διεργασιών για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, εκτός από τις επαφές στις Βρυξέλλες, προγραμματίζεται μια συνάντηση αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν με πλήρη ταχύτητα, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό. Υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προβεί στα απαραίτητα βήματα και ότι οι προτάσεις της είναι σαφείς, έχοντας παραδοθεί στην αμερικανική πλευρά.

Προτεραιότητες στην άμυνα και τη συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της εκτενούς συνομιλίας με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συζητήθηκε επίσης η αεράμυνα, η οποία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ανέφερε την ανάγκη για αναχαιτιστές για τα συστήματα Patriot, προκειμένου να προστατευθούν οι ζωές των πολιτών από τις ρωσικές επιθέσεις.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της συνέχισης της εργασίας σε κάθε διμερή οδό με την Αμερική, με ιδιαίτερη αναφορά στη μορφή της συμφωνίας για τα drones, γνωστή ως Drone Deal format. Η Ουκρανία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξή τους στην ανεξαρτησία της χώρας, στον λαό της και στις διπλωματικές προσπάθειες.

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου για την ειρήνη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην ανάρτησή του, υπογράμμισε με έμφαση ότι η ειρήνη δεν έχει εναλλακτική. Για τον Ουκρανό πρόεδρο, οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι πραγματικά «σιδερένιες» και η χώρα του εργάζεται για να το επιτύχει αυτό.

Το μήνυμά του καταλήγει με την ευχή «Δόξα στην Ουκρανία!», αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητα της χώρας του να προχωρήσει προς την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας, βασιζόμενη στις διπλωματικές προσπάθειες και τη διεθνή υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: Enikos