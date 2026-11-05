Ο πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε τον Μπομπ Ντίλαν στο Βατικανό

Μια συνάντηση με έντονους συμβολισμούς πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Βατικανό, όπου ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε τον 85χρονο Αμερικανό τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν. Η ιδιωτική ακρόαση έλαβε χώρα στο Αποστολικό Παλάτι, στο πλαίσιο της περιοδείας του καλλιτέχνη στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν συμβολικά δώρα, ενώ η εμφάνιση του Ντίλαν με κουκούλα τράβηξε τα βλέμματα, καθώς απείχε από το καθιερωμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας.

Η συνάντηση στο Βατικανό και τα δώρα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δέχθηκε τον Μπομπ Ντίλαν σε ιδιωτική ακρόαση την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Ο 85χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία για περιοδεία, προσέφερε στον ποντίφικα ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «Chronicles: Volume One».

Από την πλευρά του, ο πάπας τού χάρισε ένα ροζάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vatican News. Η συνάντηση διήρκεσε λίγο και περιλάμβανε χαιρετισμούς και σύντομη συνομιλία. Τον Ντίλαν συνόδευσαν ο Ιησουίτης ιερέας Αντόνιο Σπαντάρο και ο Αντρέα Μόντα, διευθυντής της εφημερίδας του Βατικανού «L’Osservatore Romano», με τον Σπαντάρο να περιγράφει την εμπειρία ως «συνάντηση που είχε τη γεύση της Ιστορίας».

Η αντισυμβατική εμφάνιση του Ντίλαν

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η εμφάνιση του θρυλικού τραγουδοποιού. Ο Μπομπ Ντίλαν διατήρησε την κουκούλα της μαύρης μπλούζας του ακόμη και κατά τη συνάντησή του με τον Πάπα, επιλέγοντας ένα στιλ που απείχε αισθητά από το καθιερωμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας του Βατικανού.

Παρέμεινε πιστός στο χαρακτηριστικό, ανεπιτήδευτο ύφος του, φορώντας μαύρη μπλούζα με κουκούλα, την οποία είχε τραβήξει πάνω από το κεφάλι του. Αυτή η επιλογή ενδυμασίας συγκέντρωσε τα βλέμματα, καθώς παρέκαμψε το πρωτόκολλο που συνηθίζεται σε τέτοιες επίσημες συναντήσεις.

Ο συμβολισμός πίσω από την ακρόαση

Η συνάντηση αποκτά έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έχει ήδη αναφερθεί στο έργο του Αμερικανού μουσικού. Τον Ιούλιο του 2026, ο Ποντίφικας είχε επικαλεστεί στίχους του Ντίλαν στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» («Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο»). Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Βατικανού, με επιμέλεια του δημοσιογράφου Αλεσάντρο Μπάνφι.

Το απόσπασμα προέρχεται από το αντιπολεμικό τραγούδι «Go Away You Bomb» του 1963, το οποίο αποδίδεται στον Ντίλαν. Οι στίχοι που επέλεξε ο Πάπας αναφέρουν: «Σε μισώ επειδή σε κατασκεύασε ο άνθρωπος, σε κατέχει ο άνθρωπος και σε χειρίζεται ο άνθρωπος». Ο Μπομπ Ντίλαν τιμήθηκε το 2016 με το Νομπέλ Λογοτεχνίας, αποτελώντας τον πρώτο τραγουδοποιό που έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Οι αντιπολεμικές θέσεις του Πάπα και οι αντιδράσεις

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, ο οποίος είναι 71 ετών και ο πρώτος Αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με καταγωγή από το Σικάγο, έχει υιοθετήσει σθεναρά αντιπολεμικές θέσεις. Έχει εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της ειρήνης και κατά των πολεμικών συγκρούσεων.

Αυτές οι θέσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον ποντίφικα «άσχετο» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όταν ο Πάπας είχε επικρίνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση με τον Ντίλαν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λέων ΙΔ’ έχει εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της ειρήνης.

Η περιοδεία του Μπομπ Ντίλαν στην Ιταλία και προηγούμενες συναντήσεις

Η επίσκεψη του Μπομπ Ντίλαν στο Βατικανό πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της περιοδείας του με τίτλο «Rough and Rowdy Ways» στην Ιταλία. Ο τραγουδοποιός πρόκειται να εμφανιστεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Palazzo dello Sport της Ρώμης, μία ημέρα μετά τη συνάντηση με τον Πάπα. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης συναυλίες στο Μιλάνο και στην Μπολόνια.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εμφανίσεών του είναι η απαγόρευση βιντεοσκόπησης με κινητά τηλέφωνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπομπ Ντίλαν συναντά έναν Πάπα. Είχε τραγουδήσει σε εκδήλωση για τους νέους στην Μπολόνια το 1997, παρουσία του Ιωάννη Παύλου Β΄.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis