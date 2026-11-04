Στον «πάγο» τα σχέδια Τραμπ για τον έλεγχο της Fed

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αντικαθιστώντας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν διοριστεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν με πρόσωπα της επιλογής του, φαίνεται να βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά εμπόδια. Η επιδίωξη του Αμερικανού προέδρου να απομακρύνει ακόμη και αξιωματούχους των οποίων η θητεία δεν έχει ολοκληρωθεί κινδυνεύει πλέον να οδηγηθεί σε οριστικό αδιέξοδο. Η προοπτική μιας Γερουσίας υπό δημοκρατικό έλεγχο απειλεί να ανατρέψει την προσπάθεια αντικατάστασης των διοικητών που είχε επιλέξει ο Μπάιντεν.

Τα εμπόδια στη στρατηγική Τραμπ

Ακόμη και αν ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει τη διοικήτρια Λίζα Κουκ ή κάποιο από τα υπόλοιπα τρία μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από την περίοδο Μπάιντεν, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να τα αντικαταστήσει με πρόσωπα της αρεσκείας του. Η βασική δυσκολία προκύπτει από την πιθανότητα μιας Γερουσίας υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Μια τέτοια Γερουσία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εμποδίσει την επικύρωση υποψηφίων που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας από τον Λευκό Οίκο. Αυτό θα περιόριζε ουσιαστικά τα περιθώρια παρέμβασης του προέδρου στη σύνθεση της Fed, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση των σχεδίων του για την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Η περίπτωση της Λίζα Κουκ

Στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης βρίσκεται η διοικήτρια Λίζα Κουκ, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να απομακρύνει από τη θέση της. Οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την απομάκρυνσή της βασίζονται σε καταγγελίες που αφορούν φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Η θητεία της Λίζα Κουκ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed είναι μακροχρόνια, καθώς εκτείνεται έως το έτος 2038. Παρά τη μεγάλη διάρκεια της θητείας της, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει την πρόωρη απομάκρυνσή της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η προσπάθεια αυτή έχει προσκρούσει σε δικαστικές αποφάσεις που εμποδίζουν την απόλυσή της. Παρά τα νομικά εμπόδια που έχουν προκύψει, ο Λευκός Οίκος έχει ήδη σχεδιάσει τη διεξαγωγή ακρόασης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες τον επόμενο μήνα, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει το ζήτημα.

Άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Πέρα από την περίπτωση της Λίζα Κουκ, τρία ακόμη στελέχη της Fed, τα οποία διορίστηκαν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, διατηρούν τις θέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι θητείες τους εκτείνονται αρκετά χρόνια στο μέλλον, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την άμεση αλλαγή της σύνθεσης της κεντρικής τράπεζας.

Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος υπήρξε πρώην πρόεδρος της Fed, εξακολουθεί να συμμετέχει στο συμβούλιο ως διοικητής, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2028. Επίσης, ο Μάικλ Μπαρ, τον οποίο ο Τζο Μπάιντεν είχε επιλέξει για τη θέση του επικεφαλής της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, παραμένει διοικητής, με τη θητεία του να εκτείνεται έως το 2032.

Αντίστοιχα, ο Φίλιπ Τζέφερσον αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία του ως αντιπρόεδρος της Fed τον Σεπτέμβριο του 2027. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως διοικητής για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, έως το 2036, ενισχύοντας την παρουσία των διορισμένων από την προηγούμενη κυβέρνηση μελών.

Η επιδίωξη ελέγχου της κεντρικής τράπεζας

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποτελεί κεντρικό σημείο της στρατηγικής του. Η επιδίωξη αυτή περιλαμβάνει την απομάκρυνση και αντικατάσταση των διοικητών που είχαν επιλεγεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν, με στόχο την τοποθέτηση προσώπων που θα είναι πιο ευθυγραμμισμένα με τις δικές του πολιτικές και οικονομικές προσεγγίσεις.

Ωστότε, η προοπτική μιας Γερουσίας υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών δημιουργεί ένα σημαντικό εμπόδιο σε αυτή την επιδίωξη. Η Γερουσία έχει την εξουσία να εμποδίσει την επικύρωση των υποψηφίων που προτείνει ο πρόεδρος, ειδικά αν κρίνει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που απαιτούνται για ένα τόσο κρίσιμο θεσμό όπως η Fed. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τα σχέδια του Τραμπ σε μια φάση αβεβαιότητας και πιθανής αναστολής.

Με πληροφορίες από: Topontiki